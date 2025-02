El homenaje de Carlos Herrera al gran David Gistau cuando se cumplen cinco años de su fallecimiento: "Se le echa en falta"

En 'Herrera en COPE', este lunes, hemos querido homenajear a nuestro David Gistau. Hace cinco años que falleció.

Hemos rescatado un audio con una de sus reflexiones: "Con el pensamiento libre me pasa algo incluso peor. Me parece una molestia, porque el pensamiento libre te obliga a pensar, a justificar el hecho de que exista, te obliga a estar a la altura de la libertad que tienes para pensar. Yo casi habría preferido envejecer alegando que era un genio potencial al que un sistema opresor no le permitió aflorar", decía Gistau.

Porque, proseguía su discurso Gistau, "el hecho de que te permitan pensar, te plantea la terrible situación en que tienes que hacerlo, estar a la altura".

Carlos Herrera, al hilo de las palabras del gran Gistau, decía que "está muy bien visto. Es mejor envejecer diciendo que no te han dejado pensar y así no demostrar que no piensas. Se echa en falta a David Gistau".

María José Navarro ha incidido en que también se le echa en falta en el periodismo. Se lo dice "gente que le seguía en cada cosa que hiciera. Echan de menos lo imprevisible. Lo poco escrito que estaba lo que iba a decir. En cualquier aspecto. Incluso en su vida privada. Sabíamos que cualquier respuesta, por intrascendente, siempre era diferente. Nunca decía lo que se esperaba y fue libre hasta el final".

La colaboradora de 'Herrera en COPE' explica que Gistau jamás se ajustó a una pauta. Se "hacía tantas preguntas a diario, y no se sujetaba a ningún canon".

Lo que le encantaba a Antonio Naranjo de David Gistau "eran las formas, en general. Hablando o escribiendo. Echo en falta que se facilite la vida a los Gistaus en los medios de comunicación, a veces eligiendo las agendas de lo que se debate. Todas muy previsibles y alimentando choques. Y evitando que la vida fluya en otros caminos".

Por último, Carlos Herrera relata cómo descubrió a David Gistau. Fue a finales de los 90, en la columna final que escribía en La Razón. Dice Herrera que le parecía prodigioso porque "era un tipo muy joven entonces. Aquí con nosotros tuvo momentos cumbre. Le mandamos un abrazo muy fuerte a su familia. A su mujer y sus cuatro hijos".

LAS EMOTIVAS PALABRAS QUE LE DEDICÓ HERRERA A GISTAU AL CONOCER SU FALLECIMIENTO: "Descansa siempre en paz, querido amigo"

Rescatamos las palabras que le dedicó Herrera a Gistau al conocer su fallecimiento.

“Este programa, como pueden imaginar, hoy se lo dedicamos a uno de los nuestros: a David Gistau. Colaborador de varios medios de comunicación, este fundamentalmente, el diario 'El Mundo'... Periodista poseedor de una prosa bellísima. Periodista contundente, desacomplejado, que se nos ha ido. Su voz se apagó, bueno, una tarde inopinada en un gimnasio a los 49 años, cerca de los 50, como consecuencia de una un accidente vascular. Por la mañana se había marchado de aquí después de hacer el 'Café de Redacción' como cualquier otro día, con su bufanda de la Roma, la que tantos comentarios provocaba en la redacción por aquellos colores. Tuvo el accidente cerebral y ha estado en coma durante dos meses, fajándose con ese derrame cerebral, tratando de salir de ese limbo en el que la mente trata de aferrarse al cuerpo”, comenzó explicando Herrera.

“Le trasladamos a su familia, su mujer y sus hijos el abrazo sincero que nunca les habrá de faltar, evidentemente por nuestra parte. A nosotros sí que nos va a faltar esa lucidez que tenía David para analizar la actualidad. Esa valentía para pisar callos. Su sentido del humor. Esa capacidad para ser culto sin ser pedante. Condiciones necesarias para ser uno de los mejores analistas de los últimos 15 años.”, ha recordado emocionado el comunicador.

“Con David se podía hablar de cualquier cosa. A él se le iluminaba la cara con el boxeo. Con los recovecos literarios que adornan el mundo de la mafia. Por ejemplo, su artículo dominical de 'El Mundo', que debería haberse publicado dos días después de aquella tarde en la que sufrió el accidente y que se publica hoy a modo de homenaje, llevaba por nombre: “Un viaje con Scorsese por los santos Lugares mafiosos”. Un artículo sobre su película, 'El irlandés' y en él destacaba, entre otras cosas, el apoyo de Scorsese a la hipótesis de que Kennedy fue asesinado por la mafia. No lo sabremos, pero si sabemos que es uno de los nuestros. Y eso es lo que fue David para nosotros. Descansa siempre en paz querido amigo”, concluía Herrera sus emotivas palabras a Gistau.