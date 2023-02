En 'Herrera en COPE' hablamos con Juan Carlos Palos, creador del scalextric más grande del mundo

Los sueños no se pueden robar. Igual que no se pueden donar o heredar, y me atrevería incluso a decir que ni comprar. Los sueños llegan sin permiso, no avisan (muchos de ellos se cuelan cuando aún somos niños), se quedan en algún rincón de nuestro interior y los vamos empujando, con más o menos determinación, hasta qué o se alcanzan o se olvidan y desvanecen para siempre.

Pienso en Juan Carlos Palos y en su gran sueño: tener un Scalextric. Siempre se lo pidió a los Reyes Magos. Con cinco, con siete, con nueve años… y nada. Lamentablemente nunca llegó. Así que cuando alcanzó la mayoría de edad y consiguió un trabajo, decidió emplear su segundo sueldo en comprarse uno.

Aquello fue el comienzo de una pequeña locura que ha ido creciendo sin remedio con el paso de los años. Durante décadas alimentó su afición y su sueño, montando y desmontando pistas en el garaje de su casa, hasta que llegó el momento de hacer “algo más grande”.