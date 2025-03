Gustavo de Arístegui analiza el acuerdo entre Putin y Trump: "Se están confirmando los peores augurios"

Una de las noticias mundiales de la jornada es la conversación de dos horas y media, entre Trump y Putin. ¿Qué se ha conseguido en esa conversación? Para analizarla, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con nuestro corresponsal diplomático, Gustavo de Arístegui.

En primer lugar, ha explicado cómo se desarrolló la conversación entre ambos: "Hay un traductor simultáneo en cada lado, el traductor no está presente en el Despacho Oval, pero allí está el equipo entero.

te puede interesar Las claves de la llamada entre Putin y Trump para la paz en Ucrania: de la entrega de armas a la suspensión de ataques

Está el secretario de Estado, está el asesor de seguridad nacional, está seguramente el enviado especial Witkoff, que es el que fue a Moscú para entrevistarse con Putin y llevarle los recados y traer los otros, y finalmente, seguramente, está todo el equipo de seguridad nacional, el segundo asesor y todos los demás.

Se escucha la voz de Putin y el traductor simultáneo al mismo tiempo, y por supuesto le están pasando notas y consejos al presidente constantemente, obviamente deben poner en mute el micrófono cuando se lo están pasando, pero es un ejercicio, es como si fuera una conference call en toda en toda regla".

Las exigencias de Putin

"A mí me parece que se están confirmando los peores augurios. Ahora mismo, con el cambio de tornas, Putin se siente muy envalentonado", ha comenzado recalcando el diplomático.

Ha analizado entonces las exigencias de Putin: "En este momento están volviendo a lo primero, es decir, no sólo la neutralización de Ucrania, están pidiendo su desmilitarización, están queriendo que se consoliden todas las ganancias territoriales de este momento y que además se añada un territorio desmilitarizado dentro del territorio que van a reconocer como ucraniano.

Alamy Stock Photo Vladimir Putin, presidente ruso, a la izquierda, con el presidente estadounidense Donald Trump durante la reunión del G20 en Japón, el 28 de junio de 2019.

Aparte de todo esto están exigiendo el inmediato cese de compartir inteligencia sensible de todo tipo de fuentes incluidos satélites o drones con Ucrania, están pidiendo que se deje de movilizar los soldados y el reclutamiento por parte de Ucrania y se está exigiendo además que no se repongan ni munición, ni misiles, ni drones, ni se vuelva a armar Ucrania. Por lo tanto, lo que están pidiendo es una rendición incondicional"

"Obviamente, hay también unas exigencias por parte de Ucrania que Rusia considera inaceptables, por ejemplo, las reparaciones de guerra o la devolución de todos los territorios, por lo tanto, estamos en un proceso en este momento de gran incertidumbre.

A mí me parece que esta tregua de 30 días para no bombardear infraestructura de energía e infraestructura básica es un muy pobre punto de partida y en todo caso no ha sido cumplido porque ya esta madrugada ha habido otra vez un bombardeo masivo de drones contra infraestructuras críticas ucranianas", ha añadido.