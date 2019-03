Francisco Igea en 'Herrera en COPE'

Tiempo de lectura: 1



Ciudadanos revocaba este lunes la inicial victoria en las primarias de su fichaje en Castilla y León, la ex presidenta de las Cortes y ex consejera de Castilla y León con el PP Silvia Clemente, tras anular 82 de sus votos, lo que convertía automáticamente en candidato autonómico al ex diputado Francisco Igea, quien previamente había alertado de irregularidades en el proceso.

La Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos resolvía que Igea tenía razón en su reclamación planteada ayer a mediodía, después de comprobar que había hasta 82 apoyos a Clemente que no estaban vinculados con afiliados habilitados para votar telemáticamente, aunque el partido desconoce desde qué ordenador u ordenadores se emitieron esos votos y quién es el responsable de ellos.