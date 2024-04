Feijóo, sobre la presencia de Begoña Gómez en la comisión de investigación: "Sánchez puede evitarlo"

Carlos Herrera ha entrevistado este martes a Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para analizar las claves que marcan la actualidad, poniendo el foco en las citas electorales de los próximos meses, la primera de ellas en el País Vasco el 21 de abril.

Al comienzo de su intervención, en los micrófonos de 'Herrera en COPE', Feijóo ha hablado sobre las comparecencias que han pedido en el Senado por el caso Koldo. No contemplan a Sánchez y a su esposa. ¿Eso querría decir que descartan esa intervención?

Responde que han pedido la comparecencia de personas que han salido de forma directa o indirecta en el sumario. Añade que "de lo que hemos sabido, aparecen una serie de políticos, empresarios, en los que se presumen que han actuado de forma irregular en la compra de mascarillas. Queremos saber lo que ha ocurrido en nuestro país durante la pandemia y si en España estaban ocurriendo 'mordidas' también antes de la pandemia y después".

Explica que han llamado a 58 personas. "Y veremos si será necesario llamar a alguien más. Yo le he pedido explicaciones al presidente del Gobierno y no ha dado ni media explicación ni media respuesta. Si no da ninguna información y, si en el volcado de las informaciones (pruebas), se deduce información relevante, es evidente que no descartamos que el presidente de información en sede parlamentaria. Lo tiene fácil. Pero de momento no lo ha hecho".