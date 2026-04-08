Experto en traslados de obras de arte, sobre el Guernica: "¿Cuánto cuesta? No es una cuestión económica. Actuamos en función de lo que diga el museo"

La polémica sobre el posible traslado del Guernica a Euskadi ha escalado hasta convertirse en un tenso cruce de acusaciones. El debate parte de la petición del lehendakari, Imanol Pradales, quien ha instado al Gobierno a tener "valentía política" para llevar la obra de Picasso al museo Guggenheim de Bilbao con motivo del 90 aniversario del bombardeo. Pradales ha llegado a comparar la operación con la exhumación de Franco: "¿Va a tener el gobierno español la valentía política de traer el Guernica a Euskadi? Sacaron a Franco de su tumba y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi".

La solicitud ha chocado con un rotundo rechazo técnico y político. Un informe reciente del Museo Reina Sofía ha desaconsejado mover el cuadro por el riesgo de un deterioro irreversible, mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la idea de "absurda y cateta". En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Jorge Bustos ha ido más allá, afirmando que la petición del PNV es "peor que una catetada, es intentar blanquear su pacto con los fascistas", en alusión al histórico 'Pacto de Santoña'.

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Ante esta controversia, el programa 'Herrera en COPE' ha abordado la complejidad de estos operativos en la sección de Ana Velasco, 'Curiosidades de la Historia'. Alberto Herrera ha entrevistado a José Manuel Marcos, CEO de la empresa especializada en transporte de obras de arte Ordax, para conocer de primera mano cómo se realiza un traslado de estas características y los riesgos que implica.

Un protocolo complejo y milimétrico

José Manuel Marcos ha explicado que el proceso es "complejo y sigue unos protocolos muy estrictos". Ha subrayado que, contrariamente a lo que se podría pensar, los mayores riesgos no están únicamente en el viaje en sí. "Los mayores riesgos no son solo en el traslado, sino en la manipulación", ha asegurado, refiriéndose a los momentos de descolgar, embalar y colocar la pieza.

El tratamiento depende de las características de cada obra y siempre está supeditado a las directrices de la institución propietaria. "Hay restauradores en todos los museos de primer nivel que son los que determinan cuáles son las mejores condiciones para el traslado", ha señalado Marcos. "Nosotros actuamos en función de las recomendaciones que nos dé la propia institución".

Para mitigar los peligros del transporte, como las vibraciones de la carretera, se emplean vehículos con "amortiguación neumática", que impiden que los baches afecten a la carga. Pese a todo, ha reconocido que el riesgo siempre existe, aunque esté "muy controlado".

Profesionales ante un valor incalculable

Al ser preguntado por la obra más importante que ha movido su empresa, el CEO de Ordax ha evitado dar un valor económico, ya que el problema es de otra naturaleza. "Cuando tú llevas una obra de arte, estás llevando un valor incalculable, porque no tiene valor", ha sentenciado, poniendo como ejemplo el Guernica.

Cuando trasladas una obra de arte, estás llevando un valor incalculable" José Manuel Marcos Experto en traslado de obras de arte

La clave, según Marcos, reside en contar con "muy buenos profesionales" que estén acostumbrados a manejar estas piezas. Es fundamental que "no les tiemble el pulso" al manipular obras de tanto valor, ya que están entrenados y preparados para ello.

Finalmente, ha destacado que, aunque muchas empresas puedan afirmarlo, no hay tantas realmente especializadas en este campo. "Empresas de transporte de obras de arte no somos tantas", ha comentado, añadiendo que es una labor que requiere un conocimiento muy específico: "no todas las empresas saben hacerlo, es una realidad".