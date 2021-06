Experto en Energía: “Hay 16 millones de familias que pagan un 30% más de luz de lo que deben y no lo saben”

Este 1 de junio ha entrado en vigor la nueva tarificación en la factura de la luz. Una medida de la que se ha hablado mucho, y se habla, debido sobre todo a los precios en los distintos tramos horarios.

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y director de Próxima Energía ha hablado en ‘Herrera en COPE’ de uno de los mayores problemas con los que se encuentran los ciudadanos: entender la factura de la luz. Reconoce De Labra que “es difícil de entender y esto es un hándicap porque esto lo que favorece precisamente que haya muchos engaños”. Precisa este ingeniero que “hay 16 millones de familias que antes de la entrada en vigor hoy del nuevo sistema, vienen pagando un 30% más de lo que deben y no lo saben. Estamos ante un problema muy serio que tiene que ver, precisamente, con que no se entiende bien la factura la de la luz”.

Como señala Jorge Morales es uno de los problemas, el no entender bien la factura de la luz, que influye también en la nueva tarificación. Como sabemos, a partir de este martes, tenemos establecidos unos tramos horarios en los que la luz es más cara o más barata, por lo que de nuevo volvemos a encontrarnos con otro problema “la gente no sabe qué tipo de tarifa tiene”. Explica De Labra que “el 60% de la población tiene una tarifa que no está afectada por estos vaivenes, que tienen un precio fijo. Por lo que si usted tiene un precio fijo en su factura le va a dar igual pon una lavadora a las 4 la mañana a las cuatro de la tarde. Lo que ha pasado es que tu compañía ha tenido que comunicarte un incremento del precio porque a la compañía eléctrica no le cuesta lo mismo que usted haga una cosa u otra y por tanto ahora tiene más riesgo del que tenía ayer, de que usted efectivamente ponga la lavadora a la hora inadecuada”.

“Y ara el resto, para el 40% población que sí que tiene la tarifa que discrimina entre horas, en esa tarifa sí que van a ver diferencias en el día de hoy. La diferencia es relativamente pequeña, bueno es del doble, pero va a llegar a ser el triple”, subraya Jorge.

Explica que lo que nos encontramos en la factura de la luz responde “a la suma del mercado mayorista de electricidad que está desbocado, como es el gas, el CO2, el Gobierno interviniendo par que las eléctricas devuelvan el dinero; y otra cosa es la parte regulada la que se fija en el BOE. Esta es la que cambia radicalmente desde hoy, la que tiene tres tramos diferentes y la que da lugar a que no sea lo ismo poner la lavadora a una hora que a otra.”