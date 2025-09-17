Escucha en la radio la historia de su hija con Down y aparece en antena para dar una lección que es para enmarcar: "Hay que quitar el miedo"

Ha pasado algo muy bonito en 'Herrera en COPE' a raíz de una llamada. Una llamada protagonizada por Daniela y sus padres; que este miércoles han querido conocer la radio desde dentro.

A Daniela lo que más le gusta de la radio, según nos ha contado, "es estar con la tata (su hermana)". También hemos tenido un momento para charlar con sus padres. Bárbara y Juan Carlos. Han traído unas bolsas y a Daniela a la radio porque, un día, Juan Carlos escuchó a María José Navarro contar precisamente la historia de la pequeña Daniela. "Había visto en redes a Daniela hablar con su abuela. Me pareció extraordinario y dije: tengo que contar esta historia, la gente la tiene que conocer".

Es importante que la gente entienda la historia de Daniela y sus padres. ¿Por qué? Pues porque sus padres, al principio, tenían miedo. Daniela tiene síndrome de Down.

"Al fin y al cabo, es una hija a la que le tienes que dar un poquitín más de cuidado, ser un poco más paciente, pero en vez de al año, lo va a hacer a los dos años. Y hablar, ya ves, no se calla. Es un papagayo", bromea Juan Carlos.

La mamá de Daniela concluye esta reflexión contándole a Alberto Herrera que la pequeña "es su persona vitamina. Pretendemos dar visibilidad y quitar miedo a los padres. La noticia es difícil de digerir, pero es por el desconocimiento que se tiene. Al final consiguen los retos".

así contó maría josé navarro la historia de daniela en su 'historia del día'

Como ha contado la propia Navarro, hace un tiempo, descubrió la historia de Daniela a los oyentes en su 'Historia del Día'. Y fue tal que así:

A Vds les molesta que esté lloviendo tanto, ¿verdad? Se está haciendo largo esto. El tráfico se pone imposible, te pones pingando cuando sales, no vemos el sol...

Daniela, niña con Down, de camino al colegio

A Daniela, sin embargo, el encanta que llueva. Dani tiene siete años y tiene un cromosoma de más en el 21, una copia extra, el decir, tiene Síndrome de Down.

Dani posee un don que no tenemos ni Vd ni yo. Resulta que a ella, la lluvia le gusta mucho. Se lo explicó el otro día a su madre cuando la dejaba en el cole.

“Es el abuelo que lluvia”.

Es decir, cuando llueve, el que llueve para Daniela es su abuelo Manolo. Que baja de arriba para que ella le pueda ver. Claro, esto Vds no lo sabían, ni yo lo sabía. Pero es que Manolo tiene una nieta aquí abajo que le nota más cerca cuando caen cuatro gotas.

Pues lo voy a sentir por todos aquellos que no quieren que llueva más, pero si baja Manolo a ver a Dani, habrá que encontrarle la gracia.

Ahora que va Vd loco en el coche con la manta de agua cayendo, piense que esta nena va a notar hoy de nuevo a su abuelo.

¡Vamos con ese parabrisas a todo lo que da! (Puedes volver a escuchar la 'historia del día', íntegra, aquí).