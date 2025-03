Eva, la joven con Síndrome de Down que "inspira" a todos sus compañeros

El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia de la inclusión laboral y el papel fundamental que desempeñan las empresas en la integración de personas con esta condición. En este contexto, en COPE Valencia te descubrimos la historia de Eva Aparisi, una trabajadora de la cadena de supermercados valenciana Consum.

Eva lleva cuatro años trabajando en este supermercado, donde se encarga de diversas tareas como reponer productos, descargar el camión, limpiar cristales, sacar la basura y atender a los clientes. "Los dejo impolutos", dice con orgullo al hablar de su habilidad para la limpieza de los cristales.

Sobre su relación con sus compañeros, Eva destaca en los micrófonos de COPE el buen ambiente de trabajo, asegurando que tiene "un buen equipo" y que, por ejemplo, hoy, ha "almorzado con Ricardo y con Ángel, y son una maravilla, son buena gente". Además, menciona el trato cordial y cercano con los clientes, quienes la saludan y agradecen su atención.

La Importancia del Apoyo y la Independencia

Trabajar en Consum, ha sido una experiencia enriquecedora para Eva, no solo a nivel profesional sino también personal. "Mis compañeros, es lo más fuerte, el apoyo emocional, la convivencia, la buena relación. Aprendo mucho de ellos y de mi jefe", comenta. Su familia también está muy contenta con su desempeño y el ambiente positivo en su lugar de trabajo. "Mis padres están muy contentos, les hablo muy bien de mis compañeros".

Eva también menciona el respaldo de ASINDOWN, que la ha acompañado en su proceso de integración laboral, "sin ellos, no hubiera estado aquí". Gracias a este trabajo, ha logrado una mayor independencia económica, aunque sigue contando con el apoyo de su familia para gestionar sus finanzas.

El Impacto de la Inclusión en la Empresa y los Compañeros

La historia de Eva no solo ha impactado en su vida, también la de sus compañeros. Irene, una de sus compañeras, y jefa de tienda, Irene Pardo, resalta lo increíble que es trabajar con personas con Síndrome de Down: "Para nosotros, es una oportunidad muy importante, porque son muy agradecidos. A nivel personal y profesional, es algo muy positivo. Ellos son capaces de lograr lo que se propongan".

Irene también explica en COPE cómo estas experiencias cambian la percepción de las personas sobre el Síndrome de Down: "Al principio, uno puede no saber mucho del tema, pero cuando trabajas con ellos, te das cuenta de que pueden hacer lo mismo que cualquier otra persona. Ellos aprenden de nosotros, y nosotros aprendemos de ellos".

Casos como el de Eva muestran que la inclusión laboral de personas con Síndrome de Down no solo beneficia a los trabajadores, sino también a las empresas y sus equipos, menciona Irene, quién además resalta la positividad, el esfuerzo y la dedicación de estas personas que aportan un valor incalculable. "Lo que más me sorprendió fue ver que son capaces de cualquier cosa que se propongan. Igual que cualquier otra persona, se adaptan y aprenden".