En una ópera cada acto tiene su propio compás. Y lo esencial no suele estar a la vista, detrás del escenario de las luces y tal, siempre se esconde un drama, un amor que te arranca antes de tiempo, sueños que no se cumplen, o silencios que pesan más que cualquier nota.

La vida de Carmen es así porque parece que de niña se enfrentaba un camino sencillo, un futuro fácil, sin giros inesperados, pero su ópera cambia de golpe, de pronto. Y en ese golpe llega el silencio. Pasa que en las buenas óperas siempre hay algo mágico que incluso en el silencio la música sigue, la vida sigue y brilla. Creo que casi toda España sabe quién es Carmen Lomana, pero pocos conocen a la otra Carmen, la que cuenta como nadie los silencios de su ópera.

Carmen Lomana pasa este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Con ella, repasamos los momentos clave de su existencia. Una existencia que ha recogido en su libro llamado 'Pasión por la vida'. Ha recordado, al comienzo de la entrevista, cómo fue su infancia. Y un hecho concreto que vivió en clase. Siendo niña.

La escena que presenció Carmen Lomana junto a su madre en un pueblo cántabro que marcó su infancia: "Una de las cosas más impresionantes de mi vida"

"A los cinco o seis días de estar en clase, una niña me quitó la silla cuando iba a sentarme. Me sentí humillada y las demás se reían. Le dije a mi madre que no quería ir al colegio", cuenta. Su infancia, pese a esa anécdota puntual, fue tranquila. Era una niña con una buena vida en casa y claro, eso lo facilitaba todo. Pero su madre quería que tuviese claro la suerte que tenía. Lomana ha explicado que ella no era consciente, por eso, "mi madre ayudaba a familias y a gente y me obligaba a ir con ella. Yo no quería ver la pobreza".

"FUE UNA DE LAS COSAS MÁS IMPRESIONANTES DE MI VIDA"

Hay un acto principal de la vida de Carmen Lomana que relata en su libro. Carmen es creyente. Y, en el año 1961, le ocurre algo que todavía recuerda y que tiene mucho que ver con la religión.

Asegura que vio a la Virgen María y "fue una de las cosas más impresionantes de mi vida. Yo tengo una memoria prodigiosa. Nos fuimos de excursión a San Sebastián de Garabandal (Cantabria). Era septiembre y mamá dijo 'vamos a hacer un grupo'. Veraneábamos en Asturias. Llegamos a un punto que el autobús no podía subir. Seguíamos andando. Y preguntábamos por las niñas (afirmaron haber presenciado apariciones del arcángel san Miguel). Ese día fuimos a ver a dos de ellas y no nos hicieron ni caso". Así, salieron de repente corriendo y nos dijeron que fuéramos a la iglesia. Se hizo de noche. Y, de repente, "vimos a las tres rígidas con una cara de felicidad. Les había dado alguien rosarios. Le dije a mamá que no entendía lo que estaban diciendo. Mi madre me dijo que estábamos viendo algo sobrenatural, que estaban hablando en latín".

te puede interesar La trascendental decisión de un joven ingeniero que salva de la muerte a cientos de bebés y que consigue emocionar a Felipe VI

Dice Lomana que "había un señor que les hacía heridas en los brazos y no sangraban. Y no sentían. Te lo puedo prometer, jurar, lo que tú quieras. Y tengo esa imagen. Las tres niñas. Lo que se supone que era la Virgen. Miraban con cara de felicidad. Y de repente, dan un giro y empiezan a subir por un camino de piedras. Parece que volaban. Dijeron que iban al árbol del ángel. Yo perdí un zapato y volví a preguntarle a mamá. Ella me dijo que creía que habíamos visto una aparición de la Virgen María. Era una noche maravillosa".

Se volvieron agotados tras esa experiencia y, cuando volvieron al bus, "no hablaba nadie. Habíamos visto algo que nos había sobrecogido y sobrepasado".

Carmen tiene un primer amor. Rodrigo. Un futbolista. "Hermano de una amiga mía, el chico más guapo del verano. Maravilloso". También ha hablado sobre el gran amor de su vida, Guillermo. Que falleció en un accidente.

La socialité, por otro lado, ha explicado qué es un embarazo extrauterino. Algo que vivió ella en primera persona. Sufrió una operación por ello y, el médico, la dejó estéril.

"Un embarazo extrauterino se forma en la trompa. Entonces, si te cortan una trompa o te la quitan, pues ya te quedas estéril. Yo estaba que me moría. Nadie imaginó lo que me estaba pasando. El médico me tuvo que operar de urgencias. Cuando abrió se encontró un embarazo dentro de una trompa. Y dijo durante la operación 'voy a cortar la otra trompa también, por si acaso'", prosigue su discurso en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

No te pierdas el resto de la entrevista con más momentos clave de la vida de Carmen Lomana en el audio adjunto.