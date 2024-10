El epidemiólogo Quique Bassat habla claro sobre una posible vuelta de las mascarillas: "Sentido común"

Hay un asunto que hemos querido analizar este viernes en 'Herrera en COPE'. Ayer se produjo una reunión relevante entre Sanidad y las autonomías para intentar adoptar criterios comunes de actuación de cara a la temporada de gripe y COVID. Parece que viene con un elevado número de contagios.

Mónica García, ministra de Sanidad, presentó un plan en cuatro fases. O escenarios de riesgos en función a la incidencia que haya. Para cada una de ellas, se planteaban distintas actuaciones. Como la vuelta del uso obligatorio de mascarillas.

Que aquí es donde nos queremos detener... pero, antes de nada, debes saber que no hubo acuerdo porque las autonomías han demandado un poco más de criterio técnico a la hora de determinar qué umbrales son los que tienen riesgo o no. Lo que piden las regiones es que esto no sea como en la pandemia, sino que sea flexible y puedan adaptarse a la situación epidemiológica de cada momento... como ese pico de gripe que llega entre diciembre y enero.

La gran pregunta, ¿van a volver entonces las mascarillas en noviembre? Nos cuenta nuestra compañera Sofía Buera que "se han emplazado de nuevo a seguir acordando, porque aunque algunas autonomías sí rechazaron esa propuesta, están dispuestas a consensuar un documento común".

Ese documento contemplaba escenarios del 0 al 3. "En el 0 no se haría nada, en el 1 la mascarilla se recomendaría en personas con síntomas y se potenciaría el teletrabajo. En el nivel 2 se recomendaría activamente la mascarilla para personas de riesgo. Hablaríamos de cines, conciertos, gimnasios... y en el 3 sería lo más parecido que vivimos en la pandemia".

Si esto sale adelante en noviembre, pues se pondría en marcha en función de la situación epidemiológica y se revisaría cada semana. En caso de que no salga por consenso. Seguiríamos teniendo lo que ahora, que cada autonomía sigue su propio criterio.

Vicente Ordaz, jefe de informativos de COPE Valencia, ha recorrido farmacias del centro y áreas próximas a la ciudad. Y la conclusión que alcanza es la siguiente: ya no se venden mascarillas. Tampoco se incrementó la venta durante enero de 2024. En ese tiempo, se obligó al uso de las mascarillas en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, hay un producto relacionado con el COVID que sí está triunfando, como le ha contado la responsable de una farmacia. Relataba que "se están vendiendo más test COVID y gripe. Hubo un repunte en julio y agosto y se mantiene".

"SERÁ MUY PROBABLE", indica bassat

Queremos descubrir cuál es el punto de vista de un gran experto sobre esta cuestión. Quique Bassat es epidemiólogo y director general del Instituto de Salud Global de Barcelona.

Respecto a la reunión que se produjo ayer y la propuesta de que volvamos a utilizar mascarillas, asegura Bassat que en dicho encuentro se abordaron "temas muy sensibles. A nadie le gusta oír la posibilidad de que vuelvan las mascarillas. Nos parecen sensatas las propuestas que se presentaron ayer. Ante la situación epidemiológica que nos va a venir en las próximas semanas, creo que es de sentido común que, nos volvamos a poner el chip de que en determinados ambientes, como en hospitales, será muy probable que se tengan que utilizar de manera obligatoria. Esto es lo que anticipamos. Pero todavía no estamos allí".

¿Y este repunte de incidencia responde a algo distinto a lo que se produce en estas fechas del año? Bassat asegura que "tiene que ver con la llegada del frío. El que menos impacta el frío es el covid. Pero el virus de la gripe, por ejemplo, son virus que vienen con el frío. Por eso, es normal que en las próximas semanas está incidencia siga subiendo. Pero no hay razones para alarmarnos".

Por último, ha lanzado una reivindicación. La vacunación contra la gripe y el covid. "Van a proteger a las personas vulnerables y que necesitan ser protegidos. Animaría a todo el mundo que necesite estas vacunas y que las pueda administrar, que las reciba".