Diego Madrazo, guardia civil, sobre la baliza V-16: "Nos están poniendo en la tesitura de elegir entre hacer la vista gorda o aplicar la norma a rajatabla"

Desde el pasado 1 de enero, la baliza de emergencia V-16 ha sustituido oficialmente a los triángulos, pero la confusión reina entre los conductores.

Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que los agentes "serán flexibles" con las sanciones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lo desmiente. En una entrevista en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, el coordinador de Tráfico de la AUGC, Diego Madrazo, ha asegurado que no han recibido "ninguna orden escrita" que respalde esa flexibilidad.

Sin respaldo legal

Madrazo ha explicado que los agentes se rigen por el principio de legalidad y, a día de hoy, la norma obliga a sancionar la no utilización o la falta del dispositivo. "Nada obsta para que un agente deba denunciar un siniestro no señalizado correctamente, o el mero hecho incluso de no portar el dispositivo", ha señalado. Esta situación, según denuncia, los coloca en una difícil tesitura: "nos están poniendo la tesitura de elegir entre hacer la vista gorda sin respaldo legal o aplicar la norma a rajatabla, sancionando a ciudadanos que además están confundidos por estos mensajes políticos".

Nos están poniendo la tesitura de elegir entre hacer la vista gorda sin respaldo legal o aplicar la norma a rajatabla" Diego Madrazo Coordinador de Tráfico de la AUGC

El coordinador de Tráfico de la AUGC ha insistido en que cualquier flexibilidad en la carretera no responde a una instrucción ministerial, sino a la profesionalidad de los propios agentes. "La flexibilidad la aplicamos nosotros porque no somos robots, porque prima la seguridad vial", afirmó Madrazo, quien aclaró que esta práctica no es un período transitorio para la baliza V-16, sino el modo de actuar habitual de los agentes. Por tanto, la decisión de multar o no depende exclusivamente de "la voluntad del agente que lo va a marcar".

Una eficacia en entredicho

Más allá de la controversia por las multas, la AUGC ha puesto sobre la mesa serias dudas sobre la eficacia y seguridad de la baliza. Madrazo advierte de que se está ignorando un "factor crítico": el trazado de la vía.

"En carreteras convencionales sinuosas o en un cambio de rasante, una luz puesta sobre el techo de un vehículo es invisible hasta que ya estás encima del obstáculo". Desde la asociación consideran que eliminar el triángulo supone "eliminar la anticipación en los tramos más peligrosos".

Las críticas se apoyan en experiencias reales, como un vídeo viralizado de un agente que mostraba la escasa visibilidad de las balizas. Además, Madrazo ha recordado que la autonomía de la luz está garantizada solo durante media hora, un tiempo a menudo insuficiente para la llegada de las asistencias, lo que deja al vehículo invisible. "El triángulo antes permitía esa anticipación", ha concluido, alertando sobre el mensaje confuso que se está lanzando a la ciudadanía sobre la seguridad del nuevo dispositivo.

Esta visión crítica, sin embargo, choca con la postura de la Dirección General de Tráfico (DGT), que defiende el cambio como un avance crucial en seguridad. Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación, ha señalado que, pese a la polémica, "en las últimas semanas ha habido una progresión enorme" y ya se percibe un aumento en el uso de las balizas en carretera.

El principal motivo para impulsar este cambio, según la DGT, es eliminar el riesgo de atropello al que se exponen los conductores al bajar del vehículo para colocar los triángulos. Esta situación, según datos del organismo, provoca una media de 25 fallecidos al año solo en vías de alta capacidad. 'El objetivo principal es eliminar ese riesgo', ha recalcado Ana Blanco, subrayando que la baliza V16 permite señalizar la incidencia de forma segura desde el interior del vehículo.

La subdirectora adjunta de Circulación recordó en 'Herrera en COPE' que la norma general obliga a abandonar el vehículo por el lado contrario al tráfico y situarse detrás del guardarraíl, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. Sin embargo, ha insistido en que 'si vemos que esto no es seguro, lo que no podemos hacer es ir a colocar el triángulo'. En ese escenario, la recomendación es permanecer en el interior del vehículo con el cinturón de seguridad abrochado. Puedes escuchar aquí la entrevista.