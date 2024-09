Carlos Herrera revela la principal preocupación de la infanta Elena cuando Victoria Federica era niña: "Muy poco"

Carlos Herrera, durante la sección 'Lo que hace ruido', con María José Navarro, habló sobre la preocupación que tenía la infanta Elena cuando su hija era niña. Todo vino por la aparición estelar, este lunes, de la sobrina del Rey en 'El Hormiguero'. Tanto Herrera como Navarro hablaron sobre su paso por la pequeña pantalla.

El comunicador aseguró que "de pequeña comía muy poco. Era la gran preocupación de su madre y su padre. La niña no comía. Una chiquilla de 11 años. Según tengo entendido, lo de comer era un trabajo extraordinario. Va cambiando".

Carlos Herrera, Infanta Elena y Victoria Federica

Victoria Federica, con Pablo Motos, hizo una entrada estelar a plató por todo lo alto. Bailando. También contó alguna que otra curiosidad. Un ejemplo de ello es que la hija de la infanta Elena explicaba qué es lo que más le gusta de nuestro país y qué plato se ha convertido en su predilección este verano.

"De España me gusta todo. El estilo de vida, la gastronomía, el clima, las culturas que tenemos. Todo. Me encanta. Este verano me he aficionado a la fideuá. Con mucho socarrat. Y con alioli", le contaba a Motos.

Su visita coincidió también con una fecha muy especial. Su cumpleaños. "Hoy cumplo 24 años y por eso he traído una tarta de chocolate. Voy a soplar las velas aquí. Pablo, hoy eres mi cita", decía.

Inmediatamente después, confesó entre risas que no había comprado la tarta ella. Aunque, eso sí, indicó que la tarta estaba deliciosa. Y también llevó galletas para todos.

De lo que no cabe duda, es que su paso por el programa de Motos sirvió a muchos espectadores para descubrir aspectos del personaje hasta ahora desconocidos. Una premisa que Herrera y Navarro no pasaron por alto en 'Herrera en COPE'.

LA OPINIÓN DE CARLOS HERRERA SOBRE EL ESTRENO DE 'LA REVUELTA', EL FORMATO QUE PRESENTA BRONCANO EN TVE

En otro momento de la sección, Carlos Herrera también se pronunciaba sobre el estreno de 'La Revuelta', el formato que presenta Broncano en TVE y que tanto revuelo generó en redes sociales tras trascender el fichaje del humorista por el ente público.

Carlos Herrera, en concreto, aseguró que le parece muy inteligente lo que ha hecho Broncano con su apuesta por la televisión pública. "Es decir, yo apuesto por esto, y no entro a competir en estas cuestiones. Porque seguramente la agenda del otro lado es imbatible. Entonces, tira por ahí. Saldrá bien o saldrá mal. Veremos", concluye el comunicador su reflexión al respecto y que puedes escuchar aquí.

RTVE/EFE El presentador David Broncano arranca este lunes su nuevo programa en RTVE, "La revuelta". EFE/RTVE

Lo cierto es que Broncano, antes que nada, dijo en un momento dado y con su tono de humor característico que "Sánchez no me ha puesto aquí como si fuese su primo del pueblo. Esto no es así. Yo no cobro 14 millones de euros. Lo he intentado. Y luego, los 14 millones no salen de la Guardia Civil ni nada".

Además, todo el mundo se preguntaba quién sería su primer invitado. Aitor Francesena. Es ciego y surfista. Ha llegado a rescatar a tres personas que han estado a punto de ahogarse.

"¿Cómo te lo imaginas?", le decía uno de los colaboradores de Broncano. "¿Yo? Feo", respondía Francesena provocando las risas del público.