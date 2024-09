La gran lección de Patri Fashion, una joven alicantina con Síndrome de Down que arrasa en Instagram: "Las cosas han cambiado"

A mí me parece que Patri Fashion no necesita portavoz. No necesita que nadie explique lo que le gusta, lo que no le gusta. No necesita que nadie la tutele. Patri Fashion es una apasionada de la moda y el maquillaje. Patri Fashion es Patricia Fuentes Parra, de Alicante. Bajita, guerrera y muy reivindicativa, y con síndrome de Down. Y hay cosas, pues que no lleva bien. Como que la miren demasiado. Que piensen que no se puede enamorar. O salir por la noche. O viajar y vivir sola.

Patri Fashion

Patri Fashion tiene ya 105.000 seguidores en su canal de YouTube y pretende seguir creciendo. Y pretende también que la gente deje de comportarse con ella de manera rara por tener síndrome de Down.

Si alguna de Vds quiere ir bien pintadita y bien peinadita, consulten a Patri Fashion, por favor. No se puede ser ni más natural, ni más salada, ni más lista.

Vds porque son insultantemente jóvenes, pero los más viejos de por aquí aún recordamos cómo era la vida de las personas con Síndrome de Down hace no demasiado tiempo.

Y es una maravilla saber que las cosas han cambiado por completo. Hay muchos motivos para pensar mal de la sociedad en la que vivimos, pero esta es una razón fantástica para creer que, cuando nos podemos a ello, cuando queremos crecer, evolucionar, hacernos preguntas y ponernos metas para mejorar, somos muy pero que muy buenos…