Carlos Herrera lanza un mensaje a Dani Martín tras su polémica canción sobre el reggaeton: "Si quiere..."

Dani Martín ha ocupado multitud de titulares en los últimos días tras la salida de su último álbum. Dentro de las diez canciones, hay una que está destacando entre las demás por el mensaje del cantante al reggaeton.

Bajo el título 'Novedades Viernes', Martín canta estar "harto" de "ese ritmito que me hace vomitar", al tiempo que asegura que le suena "todo igual".

Tras la polémica desatada, el artista se ha referido a la canción en muchas de las entrevistas que está dando para promocionar su último trabajo.

En Cadena 100, con Javi Nieves y Mar Amate, se refería al reggaeton que nace en España y al que lo hace fuera de nuestras fronteras.

"No tengo nada contra el reggaeton, nada. Me encanta, pero el reggaetón bien hecho, el de Residente, el de Calle 13, el de gente como Ozuna, Tego Calderón o Julio Voltio, gente que lo ha mamado y que lo lleva en la raíz.

EFE Dani Martín

Pero no me imagino un tío de Soria intentándome vender un acento puertorriqueño y cantándome reggaeton, igual que no me creo a un puertorriqueño haciendo una soleá por Camarón".

Unas palabras que también se han colado en 'Herrera en COPE', en la sección 'Lo que hace ruido'. María José Navarro ha explicado a Carlos Herrera lo ocurrido y el comunicador ha querido respaldar al cantante.

"Yo estoy en contra de todo el reggaeton", afirmaba Herrera. "Por si quiere sentirse abrigado, que no se preocupe", añadía, en un claro mensaje al artista.

Un disco de "hartazgo"

Más allá de sus palabras sobre este género musical, Dani Martín, ha definido su nuevo disco 'El último día de nuestras vidas' en una frase: "Es un disco de basta ya, de hartazgo, de estar cansado del soniquete constante que hay en todo".

Además, asegura que siente que "es un reflejo de cómo llegar al momento vital que estoy ahora", para el cual ha tenido que "aprender a soltar algunas cosas y atreverse con otras".

A la hora de componer, el artista lo tiene claro, es imprescindible la emoción, porque "lo importante de un disco más que como suene son sus ingredientes y lo que te vaya a decir".