Carlos Herrera revela la compañía indispensable que tiene al hacer el Camino de Santiago: "Les puede interesar"

Carlos Herrera, en un momento dado del programa, ha comentado con María José Navarro algo muy particular y que tiene que ver con la música.

En concreto, el comunicador aseguraba que tiene "su lista en Spotify. Antes lo tenía privado. Le he puesto Carlos Herrera Crusset. Allí tengo algunas listas que le puede interesar a muchos de ustedes".

Carlos Herrera

Por ejemplo, Herrera tiene "la lista de las 200 piezas de Navidad más hermosas, de las que utilizamos muchas veces en los programas especiales. En una lista que se llama Navidad Carlos Herrera 2024". Pero es que su selección musical no acaba ahí, porque "también tengo las mejores sevillanas de la historia. Sevillanas Carlos Herrera 2024".

Lo curioso de esta charla es que tiene otra lista llamada "Canciones del Camino, todas en español, para acompañar un sendero". Así, intuimos que esas canciones harán las delicias del comunicador durante las diferentes etapas que recorre cada año del Camino de Santiago.

Carlos Herrera revela el gran secreto profesional de Julio Iglesias

Durante el cierre de 'Poniendo las Calles', Carlos Herrera charla con El Pulpo sobre música. Su lista de Spotify demuestra su gran gusto musical y, con el director de 'Poniendo las Calles' habla sobre artistas y canciones reconocidas internacionalmente. Es el caso de Julio Iglesias. Y, en un momento dado, Herrera reveló el gran secreto profesional de este artista.

En concreto, Carlos Herrera recordó una anécdota de Julio Iglesias. Una circunstancia que se ha dado en el contexto de una conversación sobre grandes voces de la canción española: "Es que te pones a bucear en los discos de Camilo Sesto y te encuentras cada joya que alucinas", argumentaba El Pulpo.

Herrera confesaba, sobre Iglesias que "para preparar un disco de Julio, las horas de estudio que se pagan... Salía más a cuenta montarle un estudio y que estuviera él solo dentro del estudio. Porque si lo pagaba por horas, te salía la producción a un pico. Porque no, no, esto, no, esto, así no vamos a ver otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y luego ya se pone la voz". Puedes volver a escuchar dicha anécdota aquí. ¡No te lo pierdas!

De hecho, ambos hablaron también de otro gran artista español: Camilo Sesto.

"Otra de las grandes canciones de Camilo Sesto que tienen que sonar sí o sí, si hay que organizar un día una playlist del gran Camilo Sesto. 'El amor de mi vida'. Qué canción tan bonita, Herrera". Un tema que gusta al director de Herrera en COPE: "Sí, es realmente hermosa, emocionante. Una canción completa y yo creo que estuvo particularmente inspirado en esta canción, que no sé qué historia tiene, pero es hermosísima", sentenciaba.

El Pulpo, concluía la charla con una anécdota muy especial: "A mí técnicos de sonido, de los que manejan las grandes mesas en los estudios de grabación. Pues alguna vez que me he cruzado en la vida con ellos, que he tenido mucha suerte, me comentaban que habían grabado algún que otro disco de Camilo Sesto y decían que era la perfección en todo. Que era muy exigente, que él era el encargado de tocar la batería por pistas, la guitarra por pistas, el teclado, el piano lo tocaba él y que estaba encima de la mezcla permanentemente. O sea, era un productor, era el autor, era el cantante. Esto tiene mucho valor, Herrera"