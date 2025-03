Carlos Herrera tiene clara su postura sobre el libro de José Bretón y así reacciona: "Prevalece..."

Hay un debate muy interesante que se ha generado sobre lo siguiente: ¿es pertinente publicar el libro en el que José Bretón cuenta cómo y por qué mató a sus hijos? ¿Debe salir? La madre de los niños ha pedido que se paralice.

Se está convirtiendo en un tema recurrente en medios de comunicación. De hecho, hay un fragmento sobre la reflexión de Juan del Val en 'La Roca', al hilo de este tema, que se ha convertido en viral en redes sociales.

"La libertad de hacer una obra literaria sobre cualquier persona y cualquier hecho tiene que estar por encima de ese dolor que puede sufrir la madre. Con toda la empatía hacia ella. No podemos decir si se publica o no se publica desde el argumento 'hombre, y si fueran tus hijos'. Se puede dar voz a los asesinos sabiendo la naturaleza de esos seres", decía.

Carlos Herrera, durante la sección de 'lo que hace ruido', con María José Navarro se ha pronunciado sobre este tema. El comunicador lo tiene claro. Ha explicado que entiende alguna de las cosas que dice Juan del Val ahí. Le parece razonable.

Prosigue su discurso indicando que es cierto que "hay dos derechos que se enfrentan. El derecho de la libertad de expresión y el derecho de no ofender los derechos de una madre. Prevalece, yo creo, el de libertad de expresión. Porque creo el libro que, quizás, antes debería haberlo consultado a la madre, no sabemos lo que dice. Pero creo que no es a favor del asesino. Ahora, entender y meterse en el mecanismo mental me parece un ejercicio necesario".

Ruth Ortiz, exmujer de José Bretón

De hecho, ha recordado Herrera que se ha entrevistado hasta Charles Manson que era un asesino compulsivo.

"O 'A sangre fría' de Truman Capote, no existiría. Bueno, es superinteresante el debate", concluye María José Navarro, así este tramo de la sección en la que ambos charlan al respecto sobre esa publicación sobre José Bretón que tantas horas está ocupando en los medios de comunicación.

El error que cometieron la editorial y el escritor del libro de José Bretón que puso en alerta a la víctima

El caso de José Bretón ha sido uno de los que más nos ha escandalizado en todos los tiempos y con este libro al que hacía referencia Herrera con Navarro, se ha abierto de nuevo un suceso que, aunque pase el tiempo, sigue siendo escalofriante.

Juicio José Bretón

En las cartas y el vis a vis que mantuvo con el escritor, no solo confesó haber matado a sus hijos, sino que había dado detalles de cómo lo hizo y aseguró que no se trataba de un deseo de venganza, sino porque no podía soportar que se criasen con la familia de su exmujer.

TE PUEDE INTERESAR Así es la vida de José Bretón en prisión, diez años después: Terapias y talleres de diálogo

Estas palabras y lo que puede contener el libro ha hecho que la principal víctima, Ruth Ortiz, hable alto y claro de lo que piensa. Asegura que este libro provoca mucho dolor y trae nuevos daños psicológicos. Dice que da voz a un asesino.

Lo reclamó, y la Fiscalía de Menores ha pedido retrasar la publicación del libro. 'La Tarde' se ha puesto en contacto con Luisgé, pero ha remitido al comunicado de Anagrama, la editorial.

En 'La Tarde' también se ha reflexionado sobre este libro con Julio Llorente y Daniel Gascón, ambos escritores acerca de este tema, y ellos, decían, son grandes defensores de la libertad de expresión y de publicar ciertos libros.

“Hay precedentes de literatura de este tipo, entiendo el dolor de la madre, pero hay que considerar la naturaleza del arte, no puede limitarse a lo bueno de la realidad, debe registrar la sordidez y redimirla” decía Julio Llorente. “Permiten conocernos mejor al hombre y los abismos a los que se puede precipitar cuando se envilece”.

Daniel Gascón, en la misma línea, explicaba que hay una condición que no sabe hasta “qué punto es legal” el hecho de no haber avisado a la víctima, convirtiéndose en un error garrafal que ha provocado mayor daño a Ruth Ortiz.

“Me extraña, desde la editorial o la agencia lo habría mostrado antes a la madre, más que nada por evitar problemas después. Es un caso muy doloroso, y hay precedentes en la justicia española, eran casos parecidos, casos con interés público, no parece que esté en la intención del escritor humillar a las víctimas ni causar daño” sentenciaba.