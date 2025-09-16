COPE
CaixaBank se convierte en el primer banco en España que permite pagar a plazos tus compras realizadas con Apple Pay desde iPhone o iPad

CaixaBank se convierte en el primer banco en España que permite pagar a plazos tus compras realizadas con Apple Pay desde iPhone o iPad
Redacción Herrera en COPE

Hoy, más de 30 millones de personas en España compran por internet. ¿Lo sabías?

Y hay una primicia que lo cambia todo. CaixaBank se convierte en el primer banco en España que permite pagar a plazos tus compras realizadas con Apple Pay desde iPhone o iPad.

Con MyCard y otras tarjetas de crédito de CaixaBank puedes financiar tus compras de 2 a 12 meses, de forma rápida, segura y privada, sin que se guarden tus datos de la transacción.

