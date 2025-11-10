La opinión de Santi Cañizares sobre Lamine Yamal tras sus últimos partidos y antes de su desconvocatoria con España: "El debate ha terminado después de jugar los 90 minutos con el Barcelona"

Luis de la Fuente anunció el pasado viernes la convocatoria de España para jugar los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial 2026. Encuentros que la selección española disputará los días 15 y 18 de noviembre contra Georgia y Turquía, y de los que tan solo necesita sacar un punto para obtener el billete para la cita del próximo verano.

EFE Luis de la Fuente abraza a Lamine Yamal durante un partido de clasificación para el Mundial 2026.

La gran incógnita era la posible ausencia de Lamine Yamal por los problemas físicos que arrastra debido a una pubalgia. Pero el seleccionador zanjó la posible polémica citando al futbolista del FC Barcelona, desde donde señalan que deben cuidar más a su estrella cuando es citado por el combinado nacional.

LOUZÁN HABLA DE LA RELACIÓN CON EL BARCELONA

La relación del club azulgrana con la RFEF ha quedado en entredicho esta temporada por las lesiones de Lamine Yamal y, este domingo, Rafael Louzán ha querido zanjar cualquier polémica en los micrófonos de Movistar+ aprovechando su asistencia a Balaídos, donde jugó el Barça contra el Celta.

"Hemos actuado coordinadamente y lo haremos siempre porque primero está el sentimiento del club y en la selección hay que cuidar mucho a los jugadores. Qué estén tranquilos, que no va a haber polémica en este sentido", comentó el dirigente de la Federación.

AFP7 vía Europa Press Rafael Louzan, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ​​asiste a la Asamblea General para las elecciones a la Presidencia y a la Comisión Delegada de la RFEF

Y agregaba: "Lo hacemos con Lamine, por supuesto, y con cada uno de los jugadores de la selección. Los jugadores, al final, pertenecen a los equipos y tenemos que tener una coordinación perfecta, como existe entre la Federación Española de Fútbol y cada responsable de los clubes".

Para finalizar, Louzán quiso mandar un mensaje de tranquilidad al Barcelona. "Luis de la Fuente tiene una relación muy buena con todos. Y en ese sentido, el entrenador del Barcelona quiere a sus jugadores en perfecto estado y todo eso fueron pequeñas discusiones que no llevarían a más porque desde nuestro punto de vista no hubo crispación".

SANTI CAÑIZARES ZANJA EL DEBATE DE LAMINE YAMAL

Siro López, en 'el Tertulión de los domingos', se preguntaba si ya no habrá polémicas con Lamine Yamal y su convocatoria con España después de jugar contra Elche, Brujas y Celta prácticamente los 90 minutos en menos de siete días.

EFE Ferran celebra junto a Lamine Yamal su gol, en el Turquía - España

Un comentario con el que Santi Cañizares se mostraba de acuerdo. "Lleva toda la razón y no pasa nada", decía el exportero de la selección. Y agregaba: "Creo que estos dos últimos partidos deben acabar absolutamente con la polémica de Lamine Yamal".

Para finalizar, Cañizares insistía en su opinión y comentaba: "Ya está. No hay nada más que hablar porque ha jugado 90 minuto. Y eso es una gran noticia para el Barcelona, para la selección y para los espectadores. Pero también debe servir para terminar con el debate".

lamine, desconvocado

La opinión de Cañizares se produjo antes de que este martes la RFEF confirmara la desconvocatoria de Lamine Yamal por haberse tratado de su pubalgia a espaldas de los Servicios Médicos de la RFEF.