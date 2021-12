Brays Efe, en 'Herrera en COPE': "Cuando acabamos el rodaje de Paquita Salas, no sabíamos si tendría éxito"

Brays Fernández Vidal, de nombre artístico Brays Efe, es un actor conocido por su gran papel protagonista en la serie Paquita Salas, producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Nació en en Las Palmas de Gran Canaria en 1988.

Se formó en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y entre los diversos oficios que ha ejercido se encuentran los de ayudante de casting, locutor de radio, periodista y director de cortometrajes.

Como actor, su aclamado papel como Paquita Salas le valió el Premio Feroz al mejor actor protagonista de una serie en 2017.Brays ha participado también en películas como ¿Qué te juegas? o Cómo sobrevivir a una despedida.

En teatro, ha formado parte del elenco de La llamada y ha protagonizado Las cosas extraordinarias. El guion de esta última, de Duncan Macmillan, se publicó en España en 2020 acompañado de un prólogo y notas de Brays.

El 16 de diciembre, presentará su nuevo proyecto: Bake off España, un programa donde se buscará al mejor pastelero.

"Es la primera vez que se hace este celebrity en España, donde doce rostros muy conocidos competirán entre ellos" como: Esperanza Aguirre, Paula Gonu, Chenoa o Yolanda Ramos, entre otros.

Brays, presenta junto a Paula Vázquez este programa: "La presencia de Paula como presentadora me ha ayudado mucho ya que me he criado viéndola en televisión".

Sobre su papel en Paquita Salas, ha manifestado: "Tengo que agradecérselo a muchas personas, al acabar el proyecto no sabía si tendría éxito, ni si la gente lo iba a entender".