El bibliotecario de Soto del Real reflexiona sobre cómo ayuda la lectura a los internos de las cárceles: "Algo cambia dentro de ellos"

"Le sorprendía que lo más característico de la vida moderna no fuera su crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su vaciedad, su absoluta falta de contenido. La vida no se parecía, no sólo a las mentiras lanzadas por las tele pantallas, sino ni siquiera a los ideales que el Partido trataba de lograr".

1984 de George Orwell señala que no solo estamos alejados de la autenticidad a causa de la propaganda o la manipulación de los poderes, sino también de cualquier ideal o conversación que aporte valor real a nuestra existencia.

Juan Sobrino ha pasado este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Es el alma de la biblioteca municipal de Soto del Real, pero su labor trasciende a la de un simple bibliotecario. Es un activista de la lectura, un innovador social convencido de que abrir un libro es abrir la puerta a la conversación. De hecho, asegura que no hay mejor forma de comenzarla.

Sobrino cree que la lectura es fundamental para poder desarrollar un pensamiento crítico. "Vivimos cada vez más en un mundo más pequeño y muchas veces te reduces a tu entorno digital. Salir de ahí con una propuesta de un libro te abre la mente, enriquece la vida y te abre nuevas perspectivas para ver la vida desde distintos puntos de vista", comenta.

Desde su biblioteca de Soto del Real, Juan Sobrino, trata de acercar la lectura con diferentes proyectos. Esto, le llevó a estar incluido en la lista Forbes de las 100 personas más creativas. Se dice que en España no se lee, pero lo cierto es que las cifras con respecto al año pasado han mejorado y que el 65,5% de las personas leen por gusto o por ocio.

Más del 86% de los niños entre los seis y los nueve años lee en su tiempo libre, pero cuando llegan a la juventud o la adolescencia se pierde el hábito. "Entra la competencia digital. Se introducen las pantallas en la vida de los niños. Hay distintos estímulos en la temprana edad. Hay gente que lo retoma más mayor", cree sobre la pérdida de hábito de lectura.

LA FALTA DE TIEMPO COMO EXCUSA

El bibliotecario cree que nos acogemos a la falta de tiempo como excusa para hacer las cosas que en principio no nos apetece hacer. "Si no sacas tiempo para las cosas que te gustan te tienes que replantear tu propia vida. De ahí a decir que para algunas cosas te falta tiempo y para otras dedicas todo el tiempo del mundo, igual es que decides emplear el tiempo en otras cosas", subraya.

El amor por la lectura en Juan Sobrino sobre todo se desarrolló en su etapa universitaria. "No fui especialmente lector en la infancia, pero desde que me atrapó no la solté", relata acerca de sus inicios leyendo.

Sobrino prefiere la lectura en papel frente a lo digital, pero cree que el audiolibro está bien pero no sabe si se puede considerar como una lectura. "El audiolibro escuchas a alguien narrar una historia. Es otro fenómeno distinto", opina.

Gloria Fuertes comentó en su día de la fuerte competencia del medio televisivo frente a la lectura y como ella pensaba que debía ser obligatorio la lectura para gente de todas las edades.

LA LECTURA PARA INTERNOS EN LAS CÁRCELES

"Libros que saltan muros" es un proyecto que se comenzó en 2018 con iniciativas distintas en torno a la lectura. Se formaba un diálogo entre miembros del club de lectura de la localidad e internos de la cárcel. Se desarrollaron diferentes proyectos para internos y que se puedan introducir a la lectura. "En un centro penitenciario la lectura te ofrece un lugar dentro de ti", añade.

En Soto del Real se trabaja para todo tipo de internos. "La lectura te une. Un libro te lleva a un lugar y lo ves desde determinados puntos de vista. La respuesta es muy positiva", concluye.

