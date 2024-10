Barreda, expresidente de CLM: "El problema de España es que el consenso que aprobó la Constitución se rompió demasiado pronto"

El expresidente de Castilla-La Mancha y exsenador socialista, José María Barreda, ha pasado este viernes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para analizar la actualidad política y cómo la Transición ha influido en la situación actual.

'Un militante de base en (la) Transición' es el último libro de Barrera, en el que habla de dos transiciones: "Es una manera de trasladar que se trata de dos transiciones, la mía personal desde mis convicciones que tenía en el bachillerato y en la universidad y, al mismo tiempo, en España estaban cambiando muchas cosas en esos años".

En cuanto a la izquierda de esa época, asegura tener que "reconocer que mucha izquierda durante aquellos años, sobre todo en la universidad, no éramos demócratas. En ese momento no buscábamos la democracia, sino alcanzar el socialismo, hacer la revolución. Llegamos a ser demócratas, pero al principio no lo éramos".

"El planteamiento de la corriente que se llamó eurocomunismo era mantener la libertad y la democracia. Habíamos comprobado que el llamado socialismo real era un verdadero desastre", ha añadido.

la crispación en política

Por otro lado, el expresidente de CLM se ha pronunciado sobre los múltiples rifirrafes parlamentarios que vivimos hoy en día y la crispación que domina el ambiente: "Creo que hay demasiada polarización. Deberíamos recordar que era lo que decían los antiguos acerca del valor de la política. Lo que no tienen que hacer los políticos es fomentar el enfrentamiento, sino todo lo contrario.

Creo que la lección de la transición, que acabó bien y no tenía por qué haber sido así. En contra de lo que ha dicho mucha gente, sobre todo los que despreciaron el régimen del 78, pesó mucho la historia".

Además, se ha mostrado contundente: "Creo que es un error renegar de la Transición porque, en definitiva, consiguió pasar de una dictadura a una democracia. De un estado muy centralizado a uno de autonomías.

La operación fue un éxito. Quedaron muchas cosas abiertas, evidentemente. En la Constitución del 78, aunque tuvo la virtud de superar el exclusivismo de partido, puede ser la de todos porque no era la de ninguno, que se debió también a la inteligencia de los partidos mayoritarios.

El problema mayor que tuvimos es que el consenso que permitió aprobar la Constitución del 78, se rompió demasiado pronto y no se mantuvo para desarrollarla de forma coherente y leal".

Respecto a ETA, ha recordado que "en un momento dado, la izquierda en España se confundió sobre lo que significaba ETA. Es curioso como, si analizamos cuando aumentaron los asesinatos de ETA, coincide con la Constitución y la victoria del PSOE".

