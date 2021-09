Arturo Pérez Reverte en 'Herrera en COPE': "Yo soy un artesano, cada mañana me levanto a contar historias"

Esta mañana, ha pasado por los micrófonos de "Herrera en COPE", Arturo Pérez Reverte. El escritor, periodista y miembro de la RAE, es autor de numerosas obras reconocidas como: La tabla de Flandes; La piel del tambor; El club Dumas; Falcó; El capitán Alatriste; El asedio; Eva o El oro del rey.

En su nueva obra, Arturo, nos relata un episodio de guerra y espionaje ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial en Gibraltar y la Bahía de Algeciras. Elena Arbués, es una joven librera que encuentra mientras pasea por la playa a un buzo de combate italiano, desvanecido entre la arena y el agua. Al socorrerlo, la joven ignora que esa determinación cambiará su vida y que el amor será solo parte de una peligrosa aventura.

Desde 1973 hasta 1994, Reverte, fue reportero de guerra, cubriendo conflictos armados en Chipre, Líbano, Eritrea, el Sáhara, las Malvinas, El Salvador, Nicaragua, Chad, Libia o Sudán, entre otros.

"Escribir sobre el siglo XXI me parece mediocre, no vemos ninguna película en la actualidad donde no se utilice el teléfono móvil. He vivido una época donde encontrar un teléfono era una aventura, tenías que sobornar y mentir al telefonista en muchos países africanos para poder mandar la crónica a tu periódico. A la hora de contar, en mis novelas, prefiero mirar atrás, a la memoria".

"A mí me interesa el héroe que cuando está solo en la oscuridad y cumple con su obligación, nadie le pide cuentas y tiene que hacerlo, es una mujer la que convierte en héroe al buzo de mi historia".

"Hay una base histórica muy sólida junto a una parte narrativa e imaginativa en esta novela" ha manifestado el escritor.