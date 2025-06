Javier Cercas, ateo autodeclarado, sobre el propósito de su último libro: "Quería quitarme los prejuicios de la Iglesia católica"

'El loco de Dios en el fin del mundo'. Así se titula el libro de Javier Cercas, el libro del que todo el mundo habla. Una obra que según ha explicado Fernando de Haro, en principio, está dedicada al Papa Francisco. Más concretamente, al viaje que hace el Papa Francisco a Mongolia. Sin embargo, en realidad es un libro que habla de eso y de otras muchas cosas.

El propio escritor ha reconocido que el libro habla sobre la Iglesia y el catolicismo y que lo escribió tras recibir una propuesta insólita: "Estaba yo un día en el salón del libro de Turín hace dos años y, de repente, se me acercó mi editor para decirme que había una persona en el Vaticano que quería hablar conmigo. Se trataba de Lorenzo Fazzini, el director de la editorial del Vaticano", ha comenzado explicando.

En ese momento, lo que le dijeron es que el Papa Francisco iba a viajar a Mongolia a finales de agosto o principios de septiembre, y que igual le interesaba acompañarle. "Nosotros le facilitaríamos el viaje', me dijeron. Le abriremos las puertas del Vaticano y usted podría hablar con quien quisiera". No dudó en ningún momento y aceptó. Nunca le habían ofrecido eso a nadie.

Sin embargo, a pesar de lo que cuenta Javier Cercas, Fernando de Haro se ha mostrado contrariado y le ha dicho que no entendía cómo un ateo anticlerical hizo eso. A lo que el escritor y novelista le ha contestado que él es ateo, pero no tonto: "El cristianismo ha sido absolutamente determinante durante 2000 años de historia. Y yo soy ateo y anticlerical, por cierto, como el Papa Francisco, que también era anticlerical. Pero bueno, también soy católico y soy cristiano como todo el mundo en este país".

PROPÓSITO DE SU LIBRO

¿Cuál ha sido entonces el propósito de Javier Cercas? Según él mismo ha explicado "ir allí y averiguar, lo más importante ha sido quitarme los prejuicios, porque todos estamos llenos de prejuicios respecto de la Iglesia católica. Ese ha sido el gran esfuerzo que intenté". Lo hizo hablando con mucha gente y leyendo mucho.

Sin embargo, su historia con la fe es muy profunda y está íntimamente relacionada con la fe: "La literatura se convirtió en una forma de conocimiento fuera del racionalismo, para mí sustituía, en cierto modo, la religión. Aunque son totalmente distintos. Yo fui creyente, pero ahora mismo soy un tipo normal". Además, tiene su pérdida de la fe está relacionada con un episodio personal muy íntimo.

CÓMO PERDIÓ LA FE EN LA RELIGIÓN

"Yo era un niño, vivía en Cataluña e iba cada verano a Extremadura. Un verano, yo tenía 14 años y me enamoré como un berraco, pero ella me dijo que no (...). Volví a Gerona y la situación era muy seria. Entonces fui a buscar el libro más serio que encontré y resultó ser San Manuel Bueno Martí", ha afirmado abriéndose frente a los micrófonos de COPE.

A partir de ahí entró en crisis, perdió la fe, empezó a fumar, a beber cerveza y "me hice un caos mental del cual todavía no ha salido", ha asegurado. A partir de ese momento empezó a leer distinto en busca de conocimiento y para él la literatura fue lo que más le salvó. Sin embargo, al final de su libro habla del concepto de 'milagro'.

Alamy Stock Photo Javier Cercas durante el viaje a Mongolia con el Papa Francisco

Algo que según el autor "sigue buscando la Iglesia" y que él mismo dice que "al final siento lo que han sentido muchos grandes artistas del siglo XX, la nostalgia de Dios. O sea, la nostalgia del sentido. O sea, la nostalgia del milagro". Eso deja entrever que ha podido recuperar su fe. O quizás no. Habrá que leer el final del libro para saberlo.