Arístegui, diplomático: "La posibilidad de respuesta de Zelenski es imposible sin la ayuda de Europa y EEUU"

Una de las noticias más destacadas de este martes, en clave internacional, es la orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de paralizar el envío de ayuda militar a Ucrania. Es decir, las tropas que ya están se quedarán, pero las que estaban comprometidas, Trump asegura que no va a enviarlas, va a cortar la ayuda añadida a Ucrania.

¿Es un chantaje para que vuelva Zelenski a la Casa Blanca a firmar el acuerdo y terminar con la guerra? ¿Qué consecuencias puede tener la medida sobre el terreno?

Nuestro corresponsal diplomático, el embajador Gustavo De Arístegui, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para analizar la situación.

En primer lugar, califica la decisión de Trump como "muy grave" y explica que "estamos viendo que la posibilidad real de respuesta y de defensa de Ucrania contra Rusia es imposible sin ayuda financiera y militar, tanto de los aliados europeos como de Estados Unidos".

Pone entonces cifras a la situación: "Hasta este momento, Estados Unidos dice haber entregado 350.000 millones de dólares, está más bien en el entorno de los 120.000 millones, Europa en unos 140.000 millones de dólares en total, pero es sobre todo la capacidad de poder alimentar los obuses, los misiles, los misiles antimisiles, los Patriots. Si deja de haber Patriots que defiendan, por ejemplo, Kiev, puede ser un auténtico desastre para el país.

Pensemos también, por ejemplo, en los Himars, que fueron los que cambiaron el rumbo de la guerra. Si Estados Unidos deja de alimentar los Himars que ya tiene Ucrania, dejará de poder hacer avances en el frente. Esto es un auténtico desastre para Ucrania y podría muy bien provocar un final de la guerra con derrota ucraniana".

¿Es posible un acuerdo de paz?

Ante la pregunta de qué acuerdo de paz podría firmar Zelenski con Trump, el diplomático recuerda que "lo importante de todo esto es que Trump prometió durante la campaña acabar con la guerra en un día. Lleva cinco semanas en el Gobierno y no ha conseguido hacerlo y eso le está poniendo de los nervios".

"En segundo lugar, y más importante, él está diciendo que tiene que recuperar 350.000 millones de dólares de ayudas militares. Ya sabemos que la cifra es exagerada, está diciendo que los europeos lo hicimos en concepto de créditos. No es verdad tampoco.

En todo caso, el acuerdo de tierras raras, piensa la administración Trump, piensa el secretario de Defensa y el vicepresidente, que es garantía suficiente para evitar una nueva agresión. En absoluto. El hecho de que las tierras raras estén hoy entre parte del territorio que está ocupado y anexionado por Rusia y parte en el que todavía no se ha anexionado, no es garantía en absoluto de que Rusia una vez consiga un alto el fuego, que no un acuerdo de paz, no vuelva a agredir a Ucrania".

Las consecuencias de los aranceles

La política arancelaria se empieza a notar en algunas bolsas en Estados Unidos y China ha contestado también con aranceles, respecto a esta medida, el embajador es claro:

"La guerra arancelaria es uno de los mayores dislates político, económico, geoeconómico y geopolítico que he visto en los últimos 40 años", Gustavo de Arístegui Diplomático

"Está ya empezando muy mal y solo puede acabar peor. Yo vuelvo a citar dos discursos absolutamente extraordinarios de Ronald Reagan, que en marzo y en noviembre del año 88 hizo dos discursos memorables en contra de las guerras arancelarias, diciendo que eso, que no tenían nada de liberal, no tenían nada de capitalista y que no ayudaba en absolutamente nada al mundo libre, que era exactamente contrario a los elementos fundacionales de los Estados Unidos".

Además, ha detallado varios datos muy reveladores: "El 60% del petróleo importado que va a Estados Unidos proviene de Canadá. En este momento, Canadá está haciendo provisiones claras para cambiar su sistema de enviar el petróleo que produce a Estados Unidos para enviarlo a Europa, que Europa no le va a poner ningún tipo de aranceles. Si Estados Unidos impone aranceles al petróleo canadiense se está pegando un tiro en la cabeza, no en el pie.

Hagamos además matemáticas. México, por ejemplo, está exportando a los Estados Unidos 500.000 millones de dólares anuales, es decir, un 30% del PIB español en exportaciones a Estados Unidos y unas importaciones equivalentes a 335.000 millones de dólares. Hay un déficit comercial importante, en efecto, pero que es fruto del Acuerdo de Libre Comercio".

"La guerra arancelaria es uno de los mayores dislates político, económico, geoeconómico y geopolítico que he visto en los últimos 40 años", ha concluido.