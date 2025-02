Argüello confía en que el Papa Francisco visite Canarias y Carlos Herrera confiesa sentirse mareado cuando observa este detalle

La posible visita del Papa Francisco a España es una de las cuestiones por las que le ha preguntado Carlos Herrera al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en la entrevista que ha concedido en 'Herrera en COPE' este lunes, 10 de febrero, para valorar también el Congreso de Vocaciones.

Las invitaciones para que el Pontífice argentino pise territorio español por primera vez en su Pontificado son múltiples. La última ha tenido lugar este fin de semana de parte del arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, que ha estado en el Vaticano con Jorge Mario Bergoglio para presentarle, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, las conclusiones del II Congreso de Hermandades y Piedad Popular celebrado en la capital hispalense el pasado mes de diciembre.

En este sentido, Luis Argüello ha recordado que en el Jubileo de los Periodistas de hace dos semanas, el Santo Padre expresó de manera pública su deseo de desplazarse a Canarias, que forma parte de la Provincia Eclesiástica de Sevilla: “Sería una oportunidad de hacer este viaje, ciertamente yo espero y deseo que pueda ser pronto, en los próximos meses”, ha expresado el presidente del episcopado español.

Su edad y movilidad reducida, posibles obstáculos de la visita del Papa a Canarias: "Superpapas"

No obstante, el también arzobispo de Valladolid condiciona esta visita del obispo de Roma a Canarias a su estado de salud: “Por sus propios años y dificultades de movilidad puede hacer más complicado subirse a un avión e ir de un sitio a otro. Pero yo creo que tanto las dos diócesis canarias como la Provincia Eclesiástica de Sevilla y la Iglesia española en su conjunto tenemos confianza en que esto pueda producirse”, ha subrayado Argüello en 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera no ha pasado por alto tampoco que la exigencia que se le imponen a los papas en un viaje es propio de “superpapas, no para personas mayores”, y recalca que “tienen una agenda que yo la veo solo y ya me mareo, es un esfuerzo titánico”, ha expresado el comunicador.

ArGüello aboga por reducir la agenda del papa en caso de visitar españa

Una precisión que ha secundado el presidente de la Conferencia Episcopal, quien pide comprensión hacia Francisco en caso de que se produzca este viaje a Canarias: “Cuando el Papa va a un sitio todo el mundo de ese sitio quiere verse con el Papa, que si un encuentro con los jóvenes, con los religiosos, con los seminaristas... Tendríamos que asumir con claridad que si el Papa viene, pues sea para un aspecto concreto, a un acto y ya está porque lo otro es proponer unos niveles de exigencia que los propios médicos del Papa, sus consejeros y amigos más cercanos le pueden decir '¿Pero a dónde va usted?”, ha planteado.

Un hecho que podría guardar cierto paralelismo al primer viaje de Juan Pablo II a España en 1982, un año después del atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro: “A España vino recién curadas las heridas del tremendo atentado de aquel 13 de mayo, pues justo al año siguiente fue cuando recorrió España de arriba abajo”, ha recordado Argüello en 'Herrera en COPE'.