Antonio Rodríguez, sacerdote salesiano, una de las víctimas de Yassin K. en Herrera en COPE

Aún permanece en el hospital recuperándose de las heridas que le ocasionaba Yassin K., el asesino de Algeciras, que armado con una catana atacó a feligreses y sacerdotes en distintas iglesias de la localidad gaditana.

Antonio Rodríguez, sacerdote salesiano asegura que está bien, "descansando, porque uno siempre está atareado y ahora estoy descansando, aunque sean malos días para dejar todo el trabajo a mis hermanos".

Pese a tomarse con "buen humor" lo ocurrido, aún no se ha recuperado del susto vivido ayer durante la celebración de la Eucaristía de la tarde en su parroquia, San Isidro.

¿Vio venir al individuo con el machete en las manos?, le pregunta Carlos Herrera. "Sí, intenté irme hacia la puerta de la calle porque el interior es una capilla muy chica e intenté ir a la calle, hacia la plaza de San Isidro" y sigue recordando cómo vivió el momento, "él llegó al altar y fue cuando me di cuenta, le vi algo de mala intención. Había mucha gente celebrando la Eucaristía de la tarde. Que yo sepa no atacó a nadie en el camino y no iba gritando nada".

¿Echa a correr y antes es cuando le golpea? "No me acuerdo si fue antes o después, lo que sí recuerdo es que fue en la mitad de la iglesia. No hizo nada más, se fue enseguida. Después se fue hacia abajo, hacia la otra iglesia"

Don Antonio da gracias a Dios y a María Auxiliadora, patrona de los salesianos de poderlo contar, "las heridas en el cuello no han tocado ningún órgano esencial y por ello hay que darle gracias a Dios y a María Auxiliadora que esté siempre protegiendo a sus hijos", aunque admite que no se le ha ido el susto, "me queda un poquillo de susto, pero hay que ponerse en manos de Dios y de la Virgen y ahí he visto la mano de María Auxiliadora y de San Juan Bosco porque no ha resultado dañado nada importante". Por ello, piensa volver pronto a los quehaceres de párroco, "me incorporo a la vida normal dentro de poco, la normalidad hay que seguirla, hay que salir adelante".