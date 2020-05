Antonio López- Istúriz, en COPE: “Cuidado con los rescates, no son agradables”

Antonio López- Istúriz, secretario general del PP Europeo y eruoparlamentario ha hablado en ‘Herrera en COPE’de la propuesta de la Comisión Europea (CE) del fondo de 750.000 millones de euros para la recuperación económica de la Unión Europea, de los cuales a España le correspondería 140.446 millones de euros. “Una buena noticia porque la UE ha reaccionado. Creo el paquete es bastante más amplio de lo que se esperaba, nos ha sorprendido positivamente, creo que está bien”, analiza.

Sin embargo advierte de que tenemos que tener en cuenta la letra pequeña porque “primero, tiene que ser aprobado posteriormente por todos los gobiernos que son los que realmente mandan en la UE, es decir, los socios del señor Sánchez en el Consejo de Primeros Ministros. Y tengo que advertirle que algunos de sus compañeros ideológicos como el primer ministro de Suecia o el de Dinamarca son socialistas y son de los más duros con esta cuestión. Queda un trabajo ingente delante y la capacidad de negociación del señor Sánchez está muy limitada realmente”.

En este sentido recuerda López- Istúriz que “la decisión tiene que ser en el Consejo Europeo por unanimidad. Mi experiencia me dice que vamos a asistir a una semana de grandes cruces de declaraciones entre los países supuestamente flugales como el caso de Dinamarca y Suecia, ojo a los que se esconden tras ellos porque no son los cuatro únicos y habrá peleas. Y luego llegaremos al Consejo Europeo del 18-19 de junio. Creo que como Merkel ha anunciado habrá Consejo Extraordinario, pero al final a las 5 de la mañana del último día, in extremis. se llegará a un acuerdo”.

Y volviendo a la letra pequeña comenta que “evidentemente hay una distinción, Europa reacciona ante las crisis en Italia y en España. Efectivamente quiere ayudar pero no para tampoco financiar los chiringuitos ni redes políticas de los gobiernos que hay en estos momentos en estos países”, señalando que “el problema no son los países nunca lo ha sido, el problema es el Gobierno que tienen Italia y España”.

Y destaca Antonio que en “todas las capitales europeas conocen perfectamente la situación en España y lo que está ocurriendo. El Gobierno de España no da confianza entre nosotros, los granes líderes europeos, hay una desconfianza manifiesta en la gestión. Porque además saben que Nadia Calviño no es la que toma las decisiones sobre este dinero sino que es Pablo Iglesias, y desde luego Pablo Iglesias en Bruselas no es bienvenido sobre todo cuando se dedicó en el Financial Times a criticar a la UE, esto no son precedentes que ayuden mucho”.

López- Istúriz anuncia que el Consejo Europeo pedirá reformas a España, y destaca que “los rescates no son agradables, Europa nos solucionará los problemas con nuestro propio Gobierno, cuidad con eso. La experiencia de los portugueses, de los griegos que hemos escuchado mucho a lo largo de estos años y que y que evitamos en España es de una intervención y que durante años no puedas dirigir tu propio país, eso no es agradable”, aunque considera que “con este Gobierno, evidentemente las cosas no están nada claras, no creo que eso vaya a suceder así”.

Por último advierte de lo que puede venir que son las negociaciones del futuro marco financiero europeo “ es decir, el dinero para todas las cuestiones europeas de los próximos siete años y ahí está la PAC, y cuidado que no signifique eso ahora una reducción de nuestros fondos agrícolas. Y luego con la cuestión del brexit, en diciembre finaliza una negociación que por ahora pinta bastante mal”