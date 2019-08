Antonio Herraiz: “Las reuniones de Pedro Sánchez no logran convencer a Podemos”

Muy buenos días, saludos de Antonio Herraiz, bienvenidos.

Si te incorporas a ‘Herrera en COPE’ es tarde, muy tarde, hace ya dos horas que hemos comenzado este programa que nos llevas hasta las 13 horas y que a eso de las 10 tenemos el testigo durante este mes de agosto a Agustín Bravo.

Lo primero que hacemos, como cada día, es revisar el tiempo y depende donde te encuentras vas a tener situaciones muy distintas. Venimos de días de mucho calor y las altas temperaturas se van a relajar, en prácticamente, todo el país bajan en la mayor parte de la Península en algunos puntos hasta 8 o 10 grados pero en el sureste va a seguir todo igual o con ligero aumento incluso en Murcia, van a superar hoy los 40°, la previsión habla de 42 de máxima en esta región. En el otro extremo, ese frente Atlántico del que hablábamos ayer va a dejar nubes y lluvias abundantes en Galicia, que se irá extendiendo a lo largo del día a gran parte del Cantábrico y de los Pirineos. No se descartan precipitaciones débiles o incluso tormentas en la meseta norte, en Cataluña y en el Sistema Ibérico. En las cuestiones del tiempo, en las últimas horas hemos conocido un dato que no convendría pasar por alto, el pasado julio fue el mes más cálido de la historia en el conjunto del planeta desde que se tienen registros. Puede que seas uno de esos agnósticos, que no te creas lo del calentamiento global pero cuidado porque los datos confirman que la crisis climática es una auténtica realidad.

¿Qué nos va a preparar este miércoles? La noticia se va a situar en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, el despacho de verano entre el Rey y el presidente no es un encuentro habitual que este año cobra un interés extraordinario. Es importante conocer en qué punto se encuentran las negociaciones, si es que las ha habido desde la investidura fallida. Públicamente no hay acercamientos entre los partidos con capacidad de desbloquear esto, puede que los haya en privado, esto sería normal y sería incluso sorpresa que hoy Pedro Sánchez desvelara algún avance. Si lo hay, lo pertinente es que se lo contará al Rey ya, pero vamos a esperar. Está previsto que Sánchez atiende a los medios de comunicación, eso si no más de 15 minutos.

Este despacho veraniego llega después de este planteamiento del Rey, lo han escuchado no se decantó por ninguna fórmula, habría estado fuera de los límites que establece la propia institución, pero el Rey sí que apremió a los partidos llegar a una solución antes que pasar de nuevo por unas nuevas elecciones. Esto lo dijo el domingo y hoy se lo va a repetir al presidente del Gobierno en funciones, el problema es que las opciones son mínimas y no hay más que revisar lo que ha escrito uno de los dirigentes de Podemos, Pablo Echenique, en su cuenta de Twitter. En público llevan varios días sin pronunciarse, no hemos hemos escuchado ni a Pablo Iglesias que está con su nueva hija, ni tampoco Echenique. Así que le vamos a contar de forma textual lo que Echenique ha escrito en esta red social, pónganle la ironía suficiente: “o me quedo con el 100% del poder teniendo el 20% de los votos y el 35% de los escaños, o llevo a España a elecciones de nuevo”. Este sigue siendo, en plata, el ultimátum/amenaza de Pedro Sánchez, todo lo demás son adornos o relato cómo se dice ahora. Esto es lo que ha dicho Echenique, ya le digo hay que ponerle ironía, es textual, palabras de trazo grueso y es lo que dice sobre el estado de las negociaciones, incluidas las palabras ultimátum y amenaza, términos que no nos acercan demasiado al acuerdo. La ministra Isabel Celaá dice que ellos siguen trabajando.

“Itinerario que continúa razonablemente”, no sé qué entiende Celaá por razonablemente. Volviendo a leer lo que Echenique ha escrito en las últimas horas en Twitter no parece que la negociación con Podemos vaya tan razonablemente. Sin ningún fruto aparente Sánchez sigue con sus reuniones agosteñas, seguimos insistiendo que todos esos encuentros han sido hasta ahora con colectivos de izquierdas o próximos a la izquierda. Hay excepciones, y ya lo sé, como la reunión con las plataformas rurales ‘Teruel Existe’ y ‘Soria ya’, aquí les planteó y no deja de ser una ocurrencia más, que organismos públicos del Estado se trasladen al medio rural si quieren así los pueblos la lleva clara y yo me gustaría escuchar hoy a alcaldes de municipios de no más de 50 habitantes de Soria, de Teruel, de la provincia de Guadalajara, ¿realmente piensa que llevando alguna sede de un ministerio a uno de estos pueblos con menos de 100 habitantes va a traer población?

Volviendo a esas reuniones, la prueba del algodón que confirma las verdaderas intenciones de Sánchez con estos encuentros la hemos visto en la última, en la penúltima de sus citas. Había convocado a sectores vinculados con la educación en España, pero se olvidó un matiz que seguro que no es casual, no es un olvido casual porque Pedro Sánchez no suele hacer las cosas con mala intención. Pero es que el matiz es importante, se olvidó del sector que aglutina a la enseñanza concertada en España, estamos hablando de 3000 centros en los que estudian cerca de dos millones de alumnos. ¡Ay, que olvido más tonto! ¿verdad?. Estos encuentros no dan frutos, no están logrando convencer a Podemos y mientras seguimos sin gobierno en un escenario económico preocupante.

Cuando hablamos de las cuestiones económicas la regla número uno es que no hay que alarmar de forma innecesaria, pero con los datos en la mano, explicado bien el contexto internacional que se aplica todos los países venimos advirtiendo de una situación muy, muy complicada. Ahí está esa guerra comercial entre China y Estados Unidos que está distorsionando todos los mercados, el primero que sea resiente es Wall Street y a partir de ahí todas las plazas bursátiles del mundo; y no se olviden, por último termina siempre afectando a nuestros bolsillos. Con las consecuencias de estas tensiones somos más pobres y eso lo vamos a notar de forma inmediata. El Ibex 35, es lo último, cerró la jornada del martes por debajo de los 8700 puntos tras perder el 0,89 %; el lunes había perdido el 1,35%.

Estamos ante una crisis económica mundial, estamos a las puertas, las guerras comerciales sabemos cómo empiezan y suelen terminar siempre mal, muy mal; y los que realmente saben de esto ven consecuencias graves. Juan José Toribio fue director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y en ‘Herrera en COPE’ hablaba de “bomba”. Está claro que esta guerra comercial la vamos a pagar entre todos, el aumento de aranceles, no sé en cuestiones en las que nos manejamos habitualmente: telefonía móvil, por ejemplo, calzado deportivo, juguetes, cualquier producto que se fabrica en estos países va a ser más caro aquí en España y cuidado también con las empresas que exportan tanto a China como a Estados Unidos principalmente a China. Así que no se tomen esto como una disputa entre dos países lejanos porque la factura la vamos a notar y la vamos a pagar, ya la esta