Antonio Herraiz: “Si Casado no hubiera ido a Canarias, hoy no iba Pedro Sánchez”

Buenos días a todos, les habla Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te está acompañando desde las 6 y que te lleva hasta las 13h.Hoy despedimos las tormentas y las lluvias torrenciales que han caudado daños en Alicante,en Denia, en El Campello (Santa Pola), aquí hoy les toca seguir limpiando. También ha caído granizo en Madrid capital y en otros puntos del centro, pero la jornada de este jueves va a ser de sol y de tiempo estable en prácticamente todo el país.

Estamos en la recta final de este mes de agosto, quedan 10 días si contamos el de hoy, y eso implica que las vacaciones se van acabando para todo. Hay mucha gente, eso sí que coge de vacaciones septiembre, pero eso con niños que empiezan el colegio es más complicado.

Quien pone hoy punto y final a sus vacaciones en Doñana es el presidente del Gobierno, ha estado 12 días, tiene todo el derecho del mundo, pero con la que está cayendo no sé si es el mejor momento para permanecer de vacaciones; y ya sé que los ministros defienden que Sánchez ha estado en permanente contacto con ellos, que ha seguido al minuto la evolución de la crisis del Open Arms, de los incendios Canarias, del brote de listeriosis. Pero hay momentos en los que conviene dar la cara aún a riesgo de que te la partan, o mostrar cercanía y sensibilidad.

Que el principal asesor de Pedro Sánchez es muy bueno nadie lo pone en duda, que ha acertado en muchas situaciones, tampoco; su principal acierto fue la moción de censura. Pero es que aquí le han ganado la partida. Hoy Sánchez visita la isla de Gran Canaria para comprobar el escenario arrasado por los incendios y lo hace un día después de que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, recorriera la zona afectada. Es más que evidente que si Casado no hubiera ido ayer no la habría hecho hoy el presidente del Gobierno. Ha estado en Doñana, y no estaba excesivamente lejos de la isla en llamas, pero ayer volvió desde Huelva a Moncloa y hoy viajará desde Madrid a Gran Canaria, doble gasto.

Al margen de esta imagen que confirma la debilidad de un presidente en funciones, que un presidente tenga que ir a rebufo de líder de la oposición, la buena noticia es que el incendio está estabilizado después de arrasar casi 10000 hectáreas y la buen noticia es, también, que los vecinos que todavía no han podido volver a sus casas lo harán en las próximas horas.

Vamos con las crisis que todavía siguen abiertas, la primera la del Open Arms, de momento siguen sin concretar cómo va a ser el reparto de los inmigrantes que desembarcaron la pasada medianoche en Lampedusa. España es uno de los países que se ha ofrecido a recibir a parte de este contingente de inmigrantes. Luego está la situación del buque de la Armada Española, el navío de nombre Audaz, va a Lampedusa, no se saben muy bien para qué, y la ministra defensa Margarita Robles sigue sin explicar cuál va a ser su función ahora.

Los inmigrantes están a salvo, que es lo importante, el barco de la ONG sigue retenido por orden judicial y el resto entra ya dentro del debate político. Cuando, en general en la vida ¿eh?, pero sobre todo en política, cuando tu actuación ha estado plagada de errores la mejor manera de ocultar esos errores es cargar contra alguien, y aquí se marca el rifirrafe permanente del gobierno de Sánchez y la ONG. Enfrentamiento, principalmente, entre la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que es la que está repartiendo de forma directa a los miembros de la ONG. Recuerda Calvo a los del Open Arms que se han saltado las normas porque solo tenían autorización para prestar ayuda humanitaria y no para rescatar inmigrantes, menos hacerlo a escasos metros de la costa de Libia que es donde las mafias dejan estas personas. Incumplimiento que por cierto puede acarrear sanciones de hasta 900000 euros. Decía esta mañana, aquí en ‘Herrera en COPE’ hace unos minutos Fernando Jáuregui que a Carmen Calvo le gusta regañar, sí, solo les falta reñir también a los inmigrantes. Dentro del disparate que es todo esto, el responsable de Open Arms contestando a Carmen Calvo tiraba de ironía en su cuenta de Twitter y decía que a menudo no sabe si la que habla es ella, si la que habla es Carmen Calvo de verdad o es el ministro de Interior italiano, si es Salvini el ventrílocuo. No vamos a entrar en este juego, lo que tiene que hacer el Gobierno es dar muchas explicaciones de sus vaivenes, de sus constantes cambios de criterio en política migratoria, también debe responder de si volverá a recurrir a un barco de la Armada si es que se da una situación parecida.

Ante tantas dudas, el líder del PP, Pablo Casado, pide la comparecencia urgente de Pedro Sánchez. También Ciudadanos pide esta comparecencia, y Vox, el partido de Santiago Abascal, va más allá y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Open Arms, les acusan de hacer un uso fraudulento de las leyes del mar disfrazando, dicen, sus actos como rescate y les acusan directamente de colaborar con las mafias.

Otra de las crisis que sigue sin resolverse es el brote de listeriosis que continúa extendiéndose. De los 150 casos confirmados, la mayoría están en Andalucía, y el 80% en Sevilla. Pueden aumentar porque las autoridades sanitarias están investigando más de 500 situaciones en las que los posibles afectados han comido también carne mechada contaminada con la batería. Aquí el origen está perfectamente identificado, hace ya varios días que se retiró la partida contaminada de carne mechada bajo la marca ‘La Mechá’, y a medida que aumenta el bote la Junta Andalucía ha ido sumando pasos, el último inmovilizar toda la producción que comercializa esta empresa sevillana; se han tomado muestras y se van a analizar en laboratorio. El brote más importante en España y en gran parte de Europa. Ahora toca investigar y determinar qué es lo que ha podido fallar, porque todos los datos que vamos conociendo apuntan a que sí, se han cometido fallos, hay varios frentes abiertos. Uno de ellos es que la alerta se activó el 15 de agosto, que fue el día que falleció esa anciana de 90 años afectados por el brote; pero ya en la segunda quincena de julio se habían detectado un repunte de los casos. Y luego está el cruce de reproches en el Ayuntamiento de Sevilla, que es el que tiene la competencia en materia de seguridad alimentaria, y la Junta de Andalucía, así que lo que faltan aquí ahora son las explicaciones.

Por cierto quiero que aquí en ‘Herrera en COPE’ escuchen a Bertín Osborne, este verano, en las últimas semanas, el cantante ha sido protagonista de una campaña de linchamiento, fundamentalmente, de colectivos feministas, también de sectores de la izquierda, que la acusan de machista. Le acusan de machista por unas declaraciones de hace meses, sacadas de contexto, incluso declaraciones sacadas de hace años. Ayer Bertín salía al paso.