COPE
Podcasts
El Aguanis de Guasch
El Aguanis de Guasch

13 FEB 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch

"Hay que repetir el partido del Metropolitano. Al Barça no le gustó el arbitraje..."

El Aguanís de Tomás Guasch
00:00
Descargar

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:51 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

4:00H | 13 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking