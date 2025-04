Ángel Expósito: "El Papa Francisco siempre ha sido ese sacerdote de las villas miseria de Buenos Aires"

Ángel Expósito, director de 'La Linterna', ha recordado al Papa Francisco.

El Santo Padre moría a las 7.35 horas de la mañana de este lunes. Su última aparición pública fue este Domingo de Resurrección en el Vaticano.

ALESSIA GIULIANIIPA/Sipa USA / Cordon Press



"El rictus, el rostro, la cara de ayer. No era muy normal. Era impresionante. Creo que él, por dentro, sabía cosas. Igual sabía que se estaba apagando, de ahí su inmensa grandeza. Es casi de película", explica en el especial de COPE en el que estamos contando la última hora sobre el fallecimiento del Papa Francisco.

"en argentina le llamaban padre jorge"

Hace muy poco, Expósito estuvo en Argentina. En la tierra del Papa Francisco. Habló con muchísima gente que lo pudo conocer. Que trataba con él cuando se dedicaba a estar al lado de los más desfavorecidos. El director de 'La Linterna' ha contado que, en Argentina, le llaman Padre Jorge. Su impresión, cuando tuvo la suerte de conocerle fue la siguiente.

Que era "un cura, con mayúsculas. Era un sacerdote. Al que luego lo hacen obispo auxiliar, arzobispo de Buenos Aires. Y llega al Papa. Por los que bien le conocen, seguía siendo el mismo cura. Eso me parece que es absolutamente la clave. En lo personal, no dejaba de ser un hombre. En lo religioso, no dejaba de ser un sacerdote. Y en su pontificado, siempre ha sido ese sacerdote de las villas miseria de Buenos Aires".

El director de 'La Linterna', por último, ha recordado que "el cristianismo es la gran religión perseguida en el siglo XXI. Él iba a los epicentros de la persecución por el mundo".