Analista de Inteligencia: “Jamás se podrá saber quién está detrás del espionaje de Sánchez y Robles"

Una vez que el Gobierno ha hecho público y ha denunciado ante la Justicia que los dispositivos móviles de Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido espiados, una de las preguntas que muchos nos hacemos es ¿por quién?













Y es aquí donde se barajan algunas hipótesis, como la que indicó este lunes Inocencio Arias de la posibilidad de que haya sido Marruecos o, quizás los independentistas. Sea cual sea nuestra opinión lo que sí es certero es que "jamás se podrá saber" como ha indicado en 'Herrera en COPE' Fernando Cocho Pérez, analista de Inteligencia y riesgos a la Seguridad Nacional.













Señala que “bajo ningún concepto y nunca jamás” podrá saberse quién está detrás “a no ser que se le pille desde una IP fija, en un domicilio, con las grabaciones de las comunicaciones intervenida, con el portátil con el programa abierto... pero no, no se puede descubrir”, asegura el analista de Inteligencia.