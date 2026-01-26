Ana Gómez, abogada laboralista: "Despedir por la enfermedad de un familiar se convierte en nulo; la ley ya permite permisos de fuerza mayor. La empresa ha actuado mal"

En España, 1,5 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo cada día. Aunque la mayoría de estas faltas se deben a razones médicas justificadas, un 20 % corresponde a ausencias sin justificar. Esto se traduce en que más de 300.000 personas se ausentan diariamente de sus empleos sin ofrecer ninguna explicación.

El fenómeno no ha parado de crecer y, desde 2019, el número de personas que no acuden a su puesto ha aumentado un 60 % en nuestro país. Este incremento ha provocado una pérdida de más del 6 % de las horas pactadas en el último año, con un coste económico que los expertos estiman entre 30.000 y 40.000 millones de euros anuales, lo que equivale a entre un 2 y un 3 % del Producto Interior Bruto (PIB).

Un problema con múltiples causas

El 80 % de las ausencias se deben a problemas de salud. Sin embargo, existe una dificultad para objetivar la incapacidad real del trabajador en casos como problemas de salud mental (depresión, estrés o ansiedad) o dolencias como lumbalgias y cefaleas La saturación del sistema sanitario agrava la situación, con largas listas de espera para pruebas diagnósticas que retrasan las altas médicas.

El impacto en las empresas es directo. Según Juan Pablo González, gerente de ASHOTEL, se han llegado a registrar niveles de absentismo del 20 % en algunos departamentos, lo que hace "inoperativo" el trabajo diario. Silvia Igranzo, del Círculo de Empresarios, añade que con las bajas "disminuyen los ingresos" y "aumentan los costes", ya que la empresa debe asumir la cotización del trabajador ausente y, a la vez, contratar y formar a un sustituto.

Ana Gómez Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), califica la situación como un problema de fondo. "La verdad es que el tema del absentismo es un problema estructural ya de del tejido empresarial y de la economía de de este país", afirma. Gómez Hernández recuerda que la ley distingue claramente entre absentismo justificado e injustificado, y es el trabajador quien tiene la "carga de justificar" su ausencia.

La delgada línea del despido

Un ejemplo de la complejidad de la situación es el caso de una oyente que sufrió tres crisis de ansiedad tras la negativa de su empresa a flexibilizar su jornada para cuidar a su madre con un cáncer terminal. Tras recibir la baja médica, fue despedida. "Me da una carta de despido y así, es que por coger la baja 4 semanas por la muerte de mi madre, a mí me ha costado mi trabajo y un despido disciplinario", relata.

Ante este caso, la presidenta de ASNALA es tajante y lo considera un "despido, no solamente que está mal hecho, sino que además es nulo, radicalmente nulo por discriminación". Gómez Hernández señala que la ley ya contempla permisos para estas situaciones, como el permiso de fuerza mayor introducido en 2023, y que en esa situación la empresa "ha actuado mal".

Soluciones para frenar la sangría

Ana Gómez Hernández propone varias soluciones para atajar el problema. Una de ellas es mejorar el control de las bajas por enfermedad, puesto que el sistema actual desdobla la prestación sanitaria (gestionada por las CCAA) del pago de la prestación (a cargo del Estado). Sugiere dar más recursos a las mutuas colaboradoras para que puedan gestionar las altas en contingencias comunes, como ya hacen con los accidentes laborales.

Otra vía es desincentivar el fraude a través de la negociación colectiva. La experta propone que los convenios limiten los complementos que garantizan el 100 % del salario durante una baja, ya que "no puede ser lo mismo cobrar lo mismo estando enfermo que trabajando". También se plantea una reforma que permita la reincorporación gradual para facilitar la recuperación del trabajador.

El fenómeno no es exclusivo de España, ya que en Alemania las ausencias laborales supusieron pérdidas de 134.000 millones de euros en 2024. Además, existen picos de absentismo ligados a grandes eventos de ocio, como la Super Bowl en Estados Unidos o el esperado lanzamiento del videojuego GTA 6, para el que se prevé un impacto de 1.000 millones de dólares en la productividad estadounidense.