El actor Adrián Lastra, en COPE, realiza un repaso por su carrera profesional y nos presenta su último proyecto: el musical 'Grease'

Adrián Lastra pasa este viernes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. El actor hace un repaso por su carrera profesional, cuenta alguna curiosidad de su vida personal y, además, habla de su último proyecto. Es protagonista del musical 'Grease'.

"Con 19 años, me cogieron en 'We will rock you'. Le tengo mucho cariño al musical. Yo tenía que dejar mi trabajo de electrónico. Empezamos a ensayar y, 15 días antes de irnos a Barcelona, me llamaron para decirme que querían tener una reunión conmigo", cuenta.

Y resulta que, al final, dijeron que no podían arriesgarse. No formó parte del elenco finalmente.

Adrián Lastra

Lastra asegura que él cantaba en casa. Cada vez que salía OT, grababa los casetes e iba cantando como Bustamante.

¿Y qué nos cuenta sobre 'Grease'? Antes que nada, invita a todos los oyentes a acudir al musical que protagoniza porque "te crees lo que estás viendo". Su personaje con la radio tiene que verlo todo porque "era un locutor muy famoso en aquella época. Mi director ha creado un maestro de ceremonias. Mi personaje narra la historia. Sale todo el rato". De hecho, dice que hay un momento del show que es muy impresionante.

"yo soy un currante nato"

Tuvo un accidente, pero eso no le impidió acudir a los ensayos. "Yo llevaba una bota ortopédica. Le dije al médico que tenía que subirme al escenario. Yo soy un currante nato. Y yo, a no ser que tenga un problema muy muy grande, yo no voy a decir que no".

El día del estreno, el actor no estaba bien del todo y la gente le decía que no se notaba. "No podía bailar. A mí me hubiese encantado".

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto.