Daniel Ortega, dermatólogo: "La alopecia androgénica, la más común, no se manifiesta con más caída de pelo, sino que este crece más fino"

La preocupación por la caída del pelo es uno de los temas recurrentes en la sociedad, especialmente en España, que se posiciona como el país con más calvos del mundo, con un 44,5% de la población afectada. En el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'A Ciegas', los presentadores Alberto Herrera y María José Navarro han abordado esta cuestión con el doctor Daniel Ortega Quijano, dermatólogo tricólogo en el Grupo Pedro Jaén, quien ha arrojado luz sobre los mitos y verdades que rodean a la alopecia.

La clave de la alopecia más común

Contrario a la creencia popular, el principal indicador de la alopecia más frecuente no es un aumento en la cantidad de pelo que se cae. El doctor Ortega Quijano ha explicado que el problema reside en la calidad del nuevo cabello. "Normalmente, la alopecia más común, que es la alopecia androgénica, no se manifiesta como más caída, sino como un afinamiento progresivo del pelo", aclara el experto. El cabello tiene un ciclo natural de caída y crecimiento, pero la señal de alarma aparece cuando el pelo que vuelve a nacer es cada vez más débil y fino.

No es que el pelo se caiga más, es que cuando se cae y vuelve a crecer, crece paulatinamente más fino"

El especialista dedica "mucho tiempo a explicar a los pacientes" esta diferencia fundamental. Si se produce una caída abundante, conocida como efluvio, el problema no es grave a largo plazo si se consigue que el pelo "crezca exactamente igual que el que cayó".

Suplementos: el riesgo del autodiagnóstico

Ante un mercado saturado de soluciones, el doctor Ortega Quijano advierte sobre el uso indiscriminado de suplementos vitamínicos. Según el dermatólogo, estas vitaminas "pueden tener un papel, lo que pasa es que, especialmente en pacientes que tienen un déficit". No son una solución universal y su consumo sin prescripción tiene lo que él denomina un coste de oportunidad: "Puedes tomar la vitamina, dejar pasar el tiempo y que tu problema se agrave".

A preguntas de María José Navarro sobre la biotina, el experto la califica como una "molécula estrella", pero insiste en que el déficit "es muy raro" y suplementarla sin una carencia confirmada "no aporta tanto beneficio". Además, alerta de que la biotina "puede alterar las lecturas en las analíticas de algunos parámetros como las hormonas tiroideas", lo que podría llevar a diagnósticos y tratamientos erróneos. Por ello, la recomendación principal es clara: "Lo primero es que acuda a un especialista" para individualizar el tratamiento.

Mitos y futuros tratamientos

Durante la entrevista, Alberto Herrera también preguntó por algunos mitos extendidos, como si el uso de gorra provoca la caída del cabello. El doctor Ortega Quijano lo ha desmentido rotundamente: "Es uno de los falsos mitos con los que luchamos a diario. Realmente, utilizar gorra no hace que se asfixie el pelo". Explica que el folículo se nutre a través de los vasos sanguíneos bajo la piel y que una gorra normal no produce alopecia.

En cuanto a los futuros tratamientos, como una prometedora crema desarrollada en Japón, el dermatólogo se ha mostrado cauto. Aunque la investigación avanza, ha señalado que "no es tan fácil la transición del estudio en ratón al estudio en humanos", ya que el pelo humano "es mucho más complejo". Por tanto, aunque hay optimismo, pide poner estos avances "un poquito en cuarentena" hasta que haya resultados concluyentes en personas.