Josema Yuste, con Grupo Risa: “En el humor hay más censura ahora que con Franco”

Como muchos de vosotros, somos fans de él desde hace décadas. Leyenda viva del humor en España, José Mariano Yuste García de los Ríos, el gran Josema Yuste, desde los 7 años quiso ser intérprete, no cómico o humorista. Más de una década dedicada al teatro, tiene compañía propia y en breve estrena en Madrid la obra “Sé infiel y no mires con quién” junto con Santi Urrialde y Teté Delgado. Ha hecho doblaje, cine, tele pero “la radio es el único medio en el que no he trabajado… todavía”.

Ha acompañado esta semana a Andrés Pajares en la presentación de sus memorias en el hotel Wellington de la capital y allí coincidió con Millán Salcedo, la otra parte de ‘Martes y 13’, ya bastante recuperado del ictus que sufrió hace pocos meses. Resulta inevitable preguntarle por sus míticos sketeches, programas y especiales con él, y si algún día volverán a trabajar juntos. Por cierto, ¿tiene hoy ofertas de televisión sobre la mesa?

Durante la entrevista canta con “el otro” Julio Iglesias, y conversa con “el otro” Luis Del Olmo, con un intrigado Jesús Vidal, impaciente por descubrir sus proyectos más inmediatos, y con otros tantos personajes del Grupo Risa.

Esta semana, con todos ustedes, Josema Yuste.