Historias de la historia: 'Grupo Risa' viaja a la Roma de Nerón

Se conoce como Gran incendio de Roma al incendio que arrasó parte de la ciudad de Roma durante el verano del año 64, reinando Nerón como emperador. El incendio se inició en la noche del 18 al 19 de julio del año 64 y la ciudad ardió por espacio de al menos cinco días. La destrucción que causaron las llamas fue importante; según Tácito, cuatro de los catorce distritos de Roma fueron arrasados, y otros siete quedaron dañados. Algunos monumentos de la ciudad, como el templo de Júpiter y el hogar de las vírgenes vestales, fueron pasto de las llamas.

El Grupo Risa ha querido dedicar un programa especial a este suceso para contarlo a su manera. Un repaso histórico desde el punto de vista del humor y la buena radio. Nunca imaginarías haber vivido esta capítulo de la historia en la voz de Javier Ares y José María García. "Me he levantado esta mañana y me ha dado quemar todo este territorio. ¡Arde como cuando arde la Caja Mágica con Rafael Nadal Perera!", dice un loco Nerón.

En el circo romano - televisado por PPV gracias a Roures - hay cuatro cristianos que van a ser atacados por seis leones. "Es la primera medida que ha adoptado presidente del Gobierno. Que haya cristianos para que se lo coman los leones", señala José María García. Y tampoco falta al a cita Julio César, con una voz que recuerda mucho a Florentino Pérez. Xuancar, Juan Antonio Alcalá y Nacho Plá, de "Tiempo de Juego", tampoco faltan a la cita para narrar el espectáculo.

¡No te pierdas una de las nuevas locuras de "Grupo Risa"!