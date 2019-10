'El Grupo Risa' entrevista a Pilar García Muñiz

En el día del Pilar traemos a “La Noche con El Grupo Risa” a la flamante fichaje de COPE esta temporada: Pilar García Muñiz.

Tras 20 años en la TVE, Pilar recoge el testigo de nuestra añorada Paloma Tortajada siendo ahora la voz que acompaña al Herrera cada mañana. Estudió periodismo porque quería ser reportera de deportes… y en la radio. De hecho comenzó en este medio haciendo radiofórmula. Nos cuenta cómo ha sido este paso, y si le costó darlo o no tras aquella llamada de COPE allá por el mes de junio. ¿Era todo este loco mundo de la radio, concretamente la COPE, tal y como la imaginaba? ¿Cómo ha sido su recibimiento? ¿Qué diferencias hay entre la tele y la radio? ¿Cuál prefiere?

Nos descubre anécdotas profesionales como cuando presentaba 'España directo' o como cuando cayó “como una pardilla” cuando la llamamos para “darle la bienvenida” nada más aterrizar en nuestra radio. Cuenta la repercusión que tuvo para ella aquella broma, que también recordaremos con ella, cómo no.

Fan de 'El Grupo Risa desde hace tiempo y de alguno de sus personajes, en particular, hoy tenemos el placer de disfrutar de su compañía. Con ustedes, Pilar García Muñiz.