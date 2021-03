Grupo Risa desvela los secretos del doblaje de películas y series en España

Esta semana visita "Grupo Risa" Claudio Serrano, una voz que has escuchado en Batman, en Sensación de Vivir, en Pearl Harbour y en multitud de anuncios y cuñas publicitarias. Aparte de ser un tío simpatiquísimo, no se corta para desvelarnos las curiosidades que siempre hemos querido saber sobre los actores de doblaje: cómo se trabaja ahora, si les dejan ver las pelis antes de doblarlas, por qué hacen o no determinados personajes, o no siempre doblan a los mismos actores... Una charla entretenida donde le damos también alguna sorpresa.

Vas a escuchar a Christian Bale o a Ben Affleck como nunca los habías oído. Pasen y oigan, habla Claudio Serrano.

El humor y el entretenimiento son un elemento indispensable en la radio. Y el Grupo Risa toca todas las teclas del medio radiofónico. En sus gargantas y en sus cabezas conviven multitud de personajes. Solo ellos tres son, al mismo tiempo, técnicos y locutores; redactores, y productores. Editores y realizadores. Presentan, entrevistan, cantan, imitan, inventan, parodian, pero sobre todo, crean.

El 'Grupo Risa' pone además la banda sonora y el humor a los programas más escuchados de la antena. Los viernes, a partir de las 11:30 de la mañana, sitúan a Carlos Herrera frente a ‘El Espejito’ en el repaso semanal a su programa. Una sección con bromas, montajes, canciones y las imitaciones más desternillantes.

En los programas deportivos, también deja su huella. Cada miércoles por la noche, a partir de la 01:00h se citan en "El Partidazo" con Juanma Castaño, para divertir a la audiencia con el ‘Vaya Fiesta’, incluyendo sus montajes, sus canciones, las llamadas más inesperadas y los gazapos más sorprendentes del mundo deportivo.

Cada madrugada de martes cuentan en ‘La Noche con Beatriz Pérez Otín’ la intrahistoria de sus mejores piezas radiofónicas, los jueves aparecen con El Pulpo en ‘Poniendo las calles’, y cuando no hay Liga aparecen con su ‘Golpe de Gracia’ en esas tardes de fin de semana.

Miner y Fernando ponen también su acento propio a las retransmisiones de los partidos en ‘Tiempo de Juego’ y ya forman parte de la mítica 'Primera Hora' del programa conducido por Paco González y Pepe Domingo Castaño.