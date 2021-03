Grupo Risa desvela los secretos del doblaje de películas y series en España

Esta semana visita "Grupo Risa" Claudio Serrano, una voz que has escuchado en Batman, en Sensación de Vivir, en Pearl Harbour y en multitud de anuncios y cuñas publicitarias. Aparte de ser un tío simpatiquísimo, no se corta para desvelarnos las curiosidades que siempre hemos querido saber sobre los actores de doblaje: cómo se trabaja ahora, si les dejan ver las pelis antes de doblarlas, por qué hacen o no determinados personajes, o no siempre doblan a los mismos actores... Una charla entretenida donde le damos también alguna sorpresa.

Vas a escuchar a Christian Bale o a Ben Affleck como nunca los habías oído. Pasen y oigan, habla Claudio Serrano.