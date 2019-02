Anselmo Mancebo, protagonista involuntario de la huelga de Taxis

Tiempo de lectura: 1



Anselmo Mancebo ha sido protagonista involuntario de la huelga de Taxis, saliendo en varios medios como el himno oficial del paro, con su canción "No Hay Taxis" basada en el Can't Touch This de MC Hammer. Aunque la canción ya la cantó Mancebo hace más de 4 años con El Grupo Risa, ha tomado especial relevancia estos días.

Pues para compensar y dedicada a los compañeros de las VTC, en esta ocasión Mancebo rescata el clásico de Vicky Larraz "Bravo Samurai" de 1987 para cantar "Bravo Cabify", la canción de apoyo a los conductores de VTCs en clara competencia con los amigos del taxi. Esperamos que se escuche con fuerza en las radios de todos los compañeros de Cabify y Uber