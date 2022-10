López Schlichting defiende a Tamara Falcó y su pregón en el Domund: "Va a permitir hablar de los misioneros"

Hay que ver como somos los seres humanos, ¡qué envidiosos!

Ha sido saltar la noticia de que Tamara Falcó, marquesa de Griñón, es este año pregonera del Domund que se celebra el próximo 23 de octubre y oye, decir algunos que cuánto va a cobrar. Además, decían que es una forma de lavar su imagen después de su ruptura con Íñigo Onieva.

Bueno, como pregonera que lo he sido del Domund salgo en defensa de Tamara Falcó. He llamado al director de Obras Misionales Pontificias y me ha confirmado que Tamara Falcó fue contactada hace un año. Mucho antes de que se oliese su ruptura amorosa para realizar este pregón.