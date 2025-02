El detalle en el asesinato del alcalde de Gandía que tiene en vilo a la Guardia Civil y que explicaría su muerte: “chapucero”

Hace apenas dos días nos encontrábamos con una noticia que nos sobrecogía a todos, aunque no conociéramos del todo al personaje: Arturo Torró, quien fue alcalde de Gandía, había sido asesinado.

Si ya de por sí es una noticia escalofriante, la forma en la que la Guardia Civil lo había encontrado y cómo se presentaba el cadáver, enturbiaba mucho más el asunto. Se lo habían encontrado en una cuneta, con un único tiro en el pecho.

El político del Partido Popular, que había sido alcalde entre 2011 y 2015, estaba cerca de su coche, con el que había salido previamente, en plena A-38, completamente abatido. El móvil y las circunstancias en las que murió todavía están por investigarse, pero todo lo que encierra al caso es desolador.

Para entenderlo un poco mejor, Nacho Abad, periodista de sucesos, se pasa por 'Fin de Semana'. Él nos contaba todos los detalles de un caso que sigue manteniendo en vilo a la Guardia Civil y a los investigadores.

Todo comenzó el miércoles con una comida con su mujer, Marian, en un restaurante de la ciudad. Cuando terminan, “cada uno se va por su cuenta, él se va a ver una tienda óptica de la que es gerente y cuando decide regresar a casa a las 20 de la tarde, va hablando con un amigo por teléfono” explicaba Abad.

Una búsqueda que dio con el cadáver

Contaba Nacho Abad que Arturo Torró iba hablando con su amigo por teléfono como un día cualquiera, sin ninguna razón aparente. Eso propició que su amigo se cometiera un testigo.

“Dice el amigo que escucha como una especie de pitido en el vehículo y que en ese pitido le dice Arturo por teléfono “he pinchado la rueda”. Le había saltado un aviso de que tenía que pararse inmediatamente en un lateral” decía.

Fue entonces cuando colgaron la llamada para que el exalcalde pudiera reparar esa situación. Sin embargo, el amigo se fijó en que Arturo Torró no dio detalles de dónde se encontraba ni nada.

Es lo último que se supo del político. Sobre las once de la noche su mujer comenzó a preocuparse y, tras varias llamadas a su marido sin respuesta, comenzó a llamar a sus amigos. Ahí es donde este testigo le explicó lo último que sabía de él.

Europa Press Agentes de la Guardia Civil en el lugar donde ha sido hallado muerto el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, a 20 de febrero de 2025, en Xeresa, Valencia

Eso hizo que Marian, su esposa, cogiera el coche para buscarlo. “Ella, preocupada, decide coger y ponerse a buscarle, coge la A-38 y lo busca. Sale con el vehículo acompañada y cuando pasa por un determinado lugar cerca de Gandía ve el coche con las luces encendidas, va en sentido contrario y no puede parar, regresa y Arturo no está en el coche” contaba.

Ella salió del coche para encontrar a su marido y, 8 o 10 metros más lejos, en una cuneta, encontró el cadáver de su marido. Fue entonces cuando llamó a la Guardia Civil.

“El testigo dice que oye el pitido, cuando llegan los guardias civiles, una primera apariencia no da la sensación de rueda pinchada. Se abren tres escenarios: o pudo parar a rellenar la rueda y lo asaltaron, tuvo un pinchazo y lo pudo arreglar, fue un aviso falso del coche...Si pincha falsamente no era un plan maquiavélico, si no cabe sí un plan” decía Nacho Abad.

Pero, ¿cuál es el verdadero móvil? ¿Qué es lo que pasó?

El detalle que mantiene en vilo a la Guardia Civil

Lo encontraron con un solo disparo en el cuello y, al llegar la Guardia Civil, se comenzó a examinar el cadáver. Imperceptibles, había unas marcas en el cuello que parecían de estrangulamiento.

Este detalle mantiene en vilo a la Guardia Civil, que ha elaborado sus propias hipótesis. “En una de las hipótesis, la Guardia Civil baraja que pudo llegar un coche por detrás, salir a ayudarle, una agarrarle por el cuello y tirar de él y luego el otro pegarle un tiro en el pecho, al menos han podido ser dos personas” explicaba.

JORGE GIL/EUROPA PRESS Banderas a media asta en GandiaJORGE GIL/EUROPA PRESS20/2/2025

Eso explicaría que se trataba de un plan premeditado, aunque no saben cómo procedieron. En cuanto al móvil, a Nacho Abad le consta que estuvo imputado.

“Me consta alguna causa en la que está imputado por un negocio en el que había dejado colgado con mucho dinero a mucha gente, y algunos no eran españoles” confesaba.

Igualmente, explica que es un asesinato que no ha sido “nada profesional”. “Un comisario me decía que un profesional pega un tiro y luego otro, esto es chapucero” sentenciaba.