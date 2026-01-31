Joseba Larrañaga, sorprendido por la medida de LaLiga que premia a los 'chivatos' que vayan buscando fútbol pirata por los bares: "¡Qué cutre! ¿Alguien se imagina a los chavales...?"

La nueva iniciativa de LaLiga para combatir la piratería en los bares ha generado una fuerte controversia. La propuesta consiste en ofrecer una recompensa de 50 euros a cualquier persona que denuncie a un establecimiento que emite partidos de fútbol de forma ilegal, aportando una fotografía como prueba. La medida ha sido analizada en el programa El Partidazo de COPE, donde ha recibido duras críticas, principalmente por parte del periodista Joseba Larrañaga, quien no ha dudado en calificarla de "muy cutre".

Una recompensa 'cutre'

El principal foco de la crítica es la naturaleza de la propuesta, que incentiva a los aficionados a actuar como informantes. Para Larrañaga, la iniciativa es cuestionable: "¿Pero cómo va a ir la gente por ahí, en los bares, sacando fotos y mandándosela a LaLiga?". Además, considera que la cantidad ofrecida es irrisoria y la califica como "una cantidad como cutre ya de por sí". La idea se ha comparado con un hipotético chivatazo a Hacienda por una pequeña recompensa, lo que ha llevado a una broma con David Sánchez: "Por 500 euros vas tú, ¿no?".

Dudas legales y riesgo de conflicto

En el debate también han surgido dudas sobre la viabilidad de la medida. Se ha planteado si la iniciativa podría ser tumbada judicialmente, así como la logística de los pagos: "¿O qué tienes que hacer? ¿Darte el número de tu cuenta a LaLiga para que te ingrese los 50 euros?". Sin embargo, la mayor preocupación expresada por Larrañaga es el clima de desconfianza y conflicto que puede generar en la hostelería.

Juanma Castaño alertaba sobre el peligro de que los camareros sospechen de cualquier cliente que coja el móvil: "como uno este fin de semana, por lo que sea, saque una foto sin darse cuenta de la televisión de un bar, le puede caer un puñetazo del camarero, porque va a sospechar". En lugar de esta medida, se ha sugerido que LaLiga debería invertir en su propio equipo de inspectores para detectar el fraude, a pesar del coste que ello suponga.