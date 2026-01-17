Denunciantes describen la ‘casa de los horrores’: trabajo sin contrato, jornadas de 16 horas y selección por fotos para ‘gustarle a Julio Iglesias’

La Fiscalía española ha comenzado las primeras pesquisas sobre las acusaciones de presuntas agresiones sexuales y físicas contra Julio Iglesias. La investigación se inicia a raíz de la publicación de un reportaje del diario.es y Univision, donde dos mujeres, exempleadas del cantante, narran los supuestos abusos sufridos en la mansión del artista en Punta Cana (República Dominicana).

Las denunciantes, una de ellas bajo el nombre ficticio de Rebeca, describen el lugar como “la casa de los horrores”. Aseguran que entraron a trabajar sin contrato, con jornadas de 16 horas diarias y un sueldo de 350 euros mensuales. La selección, explican, se basaba en el envío de fotografías de cuerpo y cara porque, según les indicaron, “a Julio Iglesias le gustaba la belleza”.

Relatos de abusos y control

Los testimonios detallan presuntas agresiones sexuales que incluían, según su relato, la obligación de calmar el dolor de espalda del artista. Además, se mencionan otras agresiones físicas y un estricto régimen de control que incluía la vigilancia de la comida que se les servía y preguntas sobre su ciclo menstrual.

A tu lado siempre"

Las exigencias para el personal de servicio también incluían la presentación del historial médico y la realización de nuevas pruebas médicas, incluso ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual. El neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona ha señalado que, si bien esto podría ser una falta administrativa, “no podemos mezclarlo todo en un maremágnum” con las graves acusaciones penales.

La defensa y la vía judicial

Julio Iglesias ha respondido a las acusaciones a través de un comunicado en el que defiende su inocencia, asegura que tomará acciones legales y afirma que “nunca se le había tratado tan mal como hasta ahora”. Su entorno familiar le ha apoyado, como su mujer, Miranda Rijnsburger, quien publicó en redes sociales el mensaje: “A tu lado siempre”.

Las denunciantes han decidido presentar la denuncia en España, y no en República Dominicana donde ocurrieron los hechos en 2021, alegando que la seguridad jurídica es mayor. La ley permite a la Audiencia Nacional investigar hechos presuntamente cometidos por un español en el extranjero si no se están juzgando en el país de origen.

Presunción de inocencia y debate mediático

El periodista Nacho Abad ha insistido en la importancia de mantener la presunción de inocencia para todas las partes implicadas. En el debate público, también se ha comparado la situación con otros casos mediáticos como los de Kevin Spacey o Plácido Domingo, advirtiendo del riesgo de que una persona sea señalada y “cancelada” mediáticamente antes de una decisión judicial.

Al mismo tiempo, han surgido otros testimonios, como el de una periodista boliviana que recordó cómo Julio Iglesias la besó sin consentimiento hace años. Un hecho que, según ella, la sociedad ha evolucionado para considerarlo hoy una agresión sexual, reflejando cómo ha cambiado la percepción sobre estos comportamientos.