La decisión de un padre de 4 hijos que le ha llevado a ahorrar más de 500 euros en la vuelta al cole

Si estos días has estado de compras seguro que has visto un buen espacio reservado a la vuelta al cole. Hace meses que se publicaron los calendarios escolares para planificarla con calma, pero no es hasta estos días cuando los comercios, y sobre todo las familias, se ponen las manos a la obra.

Septiembre es siempre un mes complicado, financieramente hablando. Pero este año lo va a ser más porque nos va tocar lidiar con la inflación. El caso es que esta vuelta al cole, y viene siendo ya una costumbre, va a ser la más cara de la historia.

400 euros por niño

Ha subido todo: la cesta de la compra, los alojamientos, el transporte, y claro...el material escolar, la ropa y todo lo necesario para el nuevo curso escolar ha seguido el mismo camino alcista. Se calcula, según varias organizaciones de consumo y comparadores financieros, que esta vuelta al cole va a salir por unos 400 euros por niño. El curso escolar, con matrículas, cuotas y extraescolares, puede llegar a los 2.000.

¿Cómo afrontan las familias este desembolso? ¿y cómo se las arreglan aquellas que tienen varios hijos?

Para tener una respuesta, Fin de Semana COPE ha hablado con Javier Rodríguez, padre de cuatro niños en edad escolar. "Tenemos que planificar, porque son muchos libros de distintas edades y además los descuentos no están ahora, sino a principios de julio y junio. También hay que saber comparar entre librerías o buscar entre distribuidoras".

En su caso además en lo que se refiere a los libros de Primaria "hemos optado por un recurso de la Comunidad de Madrid que es el libro de préstamo".

Ropa usada

La ropa de los niños supone el mayor desembolso. En su caso, el año pasado supuso "más del 50% del gasto, unos 750 euros".

Para evitar un desembolso similar, "esta vez hemos optado por ropa prestada o de la tienda del colegio y así solo hemos desembolsado unos 150 euros".

Libros

España es de los países de la Unión Europea con los libros de texto más caros, con una media que ronda los 22 euros cada uno, por eso es también una de las partidas que más impacta en la economía familiar al inicio del curso escolar. "O recurres a sistemas de préstamo o heredados, o lo tienes difícil", señala. "Nosotros incluso estamos un poquito por encima esta cantidad, nos sale a 28 o 29 euros y son libros pequeñitos muchos de encuadernación sencilla blanda". Javier ha explicado que este año se van a gastar más de 600 euros en libros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este sentido, en Ciudad Real hay un banco de libros usados donde pueden recurrir las familias. Antonio Moreno, concejal de Educación del Ayuntamiento ha explicado en Fin de Semana que "se hace a través de la donación de libros de familias que ya no los usan, a otras que los necesitan".

Una iniciativa que para familias numerosas "puede suponer más de 1000 euros de ahorro", señala Javier.

¿Grandes superficies o comercios locales?

"Yo siempre he optado más por grandes superficies, sobre todo porque suelen tienen una mayor oferta y mejores precios". Asegura que "puedes encontrarte oportunidades muy puntuales a mediados de agosto, cuando mucha gente está en la playa descansando, no suelen ser muy abundantes, pero alguna cosa puedes encontrar".

En su caso además ha recurrido incluso a "pequeñas distribuidoras que tienen permiso de venta a través de Internet", ha concluido.