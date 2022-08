‘En verano, siempre buena cara’: los mejores consejos para pintar los ojos y subir los párpados

Este verano vamos a cuidar nuestra cara y nuestra piel como nunca antes, pero como no todos saben cómo hacerlo en Fin de Semana con Rosa Rosado tenemos a David Francés, experto maquillador, que ‘En verano, siempre buena cara’ nos va a ir relatando esos trucos para, de verdad, estar a gusto con nosotros mismos.

Es el momento de hacer “un esfuerzo más”, asegura David, que iría a “cabina de estética pero sin tratamientos invasivos; a nivel estético yo me iría a hacer una limpieza profunda y no tiene por qué ser muy cara, que usen los productos adecuados como buenas mascarillas, extracción si la necesitamos y después un masajito o radiofrecuencia, que además funciona muy bien y te reafirma, generas tu propio colágeno, la piel se rehidrata, etc.”.

Y luego está la opción de hacerse un ‘peeling’ casero “con mascarillas de ácidos, y eso sí que no hay nada casero que te haga ese efecto, y es a base de una mascarilla que lleve ácidos como los glicólicos o retinoicos, eso es fundamental”.

Esto es poco invasivo, pero si queremos algo más invasivo Francés nos detalla que están las “infiltraciones de vitaminas con hialurónico que me encantan, son pinchacitos y no me pongo gran cosa pero me parece el antes y el después, te pone una cara genial y te dura mucho tiempo”.

Vídeo









Llegamos al momento clave, según David: “Cuando llega octubre y se va el sol, señoras y señores, recomiendo a todo el mundo porque es alucinante, tratamiento de láser. Es la gran solución para quien no quiere chutarse demasiado estilo bótox. No es invasivo, te lo pasan por todo el rostro con una luz pulsada con láser fraccionado y es una delicia. En 20 minutos unos disparos por toda la cara, te vas un poco roja a casa, muy poco, y al día siguiente tu piel empieza a regenerarse y a los meses empiezas a generar tu propio colágeno. A mí una vez al año me parece espectacular”.

Terminamos con un consejo estupendo: “Hay algo muy importante en maquillaje que debemos tener siempre en cuenta: cuando tenemos falta de luminosidad a lo largo del año estaría genial que tuvierais siempre en casa un iluminador nacarado en textura fluida, que es como una crema muy ligera y fluidita que lleva un poco de ‘glow’, que cada uno se adapte a sus marcas, y echarle una gotita de esto a vuestras mezclas, lo aplicáis y se os pone una buena cara de maravilla”.