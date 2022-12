El último grito: Ya están aquí los cromos de fútbol virtuales

Estamos en pleno Mundial de Catar y este año un nuevo fenómeno ha revolucionado el mundo de los juegos relacionados con el fútbol. Por primera vez se ha lanzado una colección de cromos virtuales, impulsados por la FIFA vinculados al universo NFT, los 'Non Fungible Token'. Según la corporación futbolística, con estos cromos se ofrece a aficionados de todo el mundo la oportunidad de reunirse, coleccionar e intercambiar momentos de la historia del fútbol en formato digital. Un juego que está siendo toda una revolución para los seguidores del fútbol. Stella Luna de María es experta en ciberseguridad y CEO de Pentaquark Consulting: “Hemos hablado en otras ocasiones del blockchain, la ‘tecnología de bloques’, que está tras fenómenos tecnológicos como el Metaverso y también tras el NFT”. Esta es la clave de los cromos virtuales que están revolucionando el Mundial. Las NFT, recordaba la experta, son “bienes digitales no tangibles existentes solo en el mundo digital pero que tienen un valor económico”. Estos cromos virtuales son totalmente únicos y no pueden copiarse ni reproducirse. Para el Mundial de Qatar “se han creado 32.000 NFT de cromos de jugadores de fútbol, totalmente únicos, cada uno a un valor de 2 dólares, y están siendo toda una sensación”.

Para poder intercambiar los cromos como a la antigua usanza, los usuarios crean una carpeta en alguna plataforma habilitada para ello y en ella van metiendo los cromos. Los intercambian con otros usuarios y también hay una transacción económica simbólica. Además, está todo conectado con el mundo Gaming: “Tu personaje del NFT puede ir a una fiesta con Neymar. Todo en el mundo virtual del Metaverso”.