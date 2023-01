Comenzar el año es comenzar una nueva etapa llena de propósitos. Propósitos de volver al gimnasio, de comer mejor, de adquirir nuevos hobbies o incluso propósitos de organizar nuestra vida. No obstante, para poder tener organizado nuestro día a día es fundamental pasar también por nuestra casa. Un hogar ordenado es, en muchos casos, el reflejo de cómo nos sentimos por dentro. El orden transmite paz, y esta paz puede suponer un estado de nuestro ánimo. Esto es un hecho y así lo han dejado caer muchos expertos.

Dentro del orden, es muy probable que se te haya pasado por la cabeza un pequeño armario que, habitualmente, carece precisamente de esto, de orden. Y sí, estamos hablando del armario de los tuppers. Estos forman parte del día a día de muchos españoles. Ya sea porque comes fuera, porque has hecho comida de más y necesitas guardarla o simplemente porque son un elemento fundamental en nuestras cocinas, es posible que más de una vez te hayas preguntado cómo ordenar adecuadamente el armario para que no termine desordenado de nuevo al cabo de un par de semanas. Oihane Cantabrana es organizadora profesional de espacio, pero la conocen más habitualmente como 'Ordenatrix', y su trabajo se limita fundamentalmente a ordenar y asesorar a todos aquellos que no saben cómo poner orden a sus casas. Oihane se ha pasado este sábado por los micrófonos de 'Fin de Semana' para darnos algunos trucos a la hora de poner orden a este armario.

El truco definitivo para poner el orden el armario de los tuppers: más sencillo de lo que crees

La joven ha asegurado en 'Fin de Semana' que ella es partidaria de guardar los tuppers con la tapa puesta. Si bien es cierto que "ocupa más", podemos recurrir a ellos cuando los necesitamos y encontrarlos de la mejor forma posible. Una organización que, sin embargo, puede no ser la favorita por todos, ya que estos envases, habitualmente de plástico, pueden acumular humedad y por ende, también moho. "Eso ocurre si lo tienes guardado mucho tiempo en el armario, pero si tú los usas cada semana...", ha asegurado. En cualquier caso, ha dado una segunda opción, la cual es más sencilla y podría ser la favorita de muchos.

"Yo propongo, en primer lugar, tener una balda en la que van a ir todos los tuppers y para que quede 'cuqui', en el más grande metería todas las patas para que hagan como de contención y no se vayan. Con el resto, si hay falta de espacio, metería el más pequeño dentro del más grande y hacer como una 'matrioska'", ha asegurado. De esta forma, conseguiremos almacenar todos nuestros tuppers en un solo lugar y los mantendremos lo más ordenados posible. De no